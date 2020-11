Cvirus.- Sanitat autoritza aquest cap de setmana les celebracions prèviament contractades

Aquesta és una de les modificacions a la resolució publicada aquest divendres amb mesures addicionals extraordinàries a la Comunitat Valenciana per a fer front a la COVID-19.

Així mateix, en les mesures relatives a esdeveniments i activitats multitudinàries s'ha introduït la definició d'"esdeveniments multitudinaris", que especifica quals no tindran aquesta consideració i, per tant, quedaran fora de la norma.

Es tracta d'actes culturals inclosos en la programació ordinària, habitual dels locals i establiments culturals i artístics com teatres, cinemes, auditoris de música, centres culturals, sales de concerts, sales d'exposicions, sales de conferències i altres espais de naturalesa anàloga l'activitat ordinària de la qual siga cultural i que compten amb protocols suficients per al desenvolupament de la seua activitat.

En relació als establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de servicis professionals, l'aforament serà del 50% i no d'un 30% com figurava en la primera resolució.

ACTIVITATS ESPORTIVES

Per últim, les mesures adoptades relatives a l'activitat física o esport no professional, ni federat, no afectaran els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana ni el Campionat Autonòmic d'Esports Universitari.

D'aquesta manera, l'activitat física o esport, tant en instal·lacions esportives com a l'aire lliure, es podrà practicar sense contacte físic en les modalitats esportives individuals i que es practiquen per parelles. Les persones amb necessitats especials podran estar acompanyades per una persona de suport.

Així, es podran realitzar activitats físiques en grups fins a un màxim de 30 persones, quan es realitzen a l'aire lliure o en instal·lacions obertes, i fins a un màxim de 20 persones, quan es realitzen en instal·lacions tancades, sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i sempre que no se supere un terç de l'aforament màxim. A més, s'haurà de garantir la ventilació de les instal·lacions i respectar les mesures de seguretat interpersonal i no es permetrà l'ús de vestuaris ni dutxes.

La celebració d'esdeveniments esportius, entrenaments, competicions esportives que se celebren en instal·lacions esportives o en la via pública hauran de desenvolupar-se sense públic. Tampoc es permetrà la presència de públic en competicions internacionals esportives de caràcter professional.