Les pluges deixen sense llum durant quatre hores prop de mil reclusos de la presó de Picassent

El tall de subministrament es va produir sobre les 16 hores i va afectar mig centre, en concret l'àrea de preventius, on hi ha internades unes mil persones. El tall de llum es va esmenar sobre les 20.00 hores i, gràcies a la tasca dels funcionaris de presons, no va caldre lamentar incidents.

Des d'Institucions Penitenciàries han detallat que la presó de Picasssent compta amb equips d'electrògens per a obtindre electricitat en cas de problemes tècnics i de subministrament com els de dijous, però el quart on estaven aquests equips s'havia inundat i, per tant, no van funcionar.

Per la seua banda, el sindicat Acaip ha explicat que en les instal·lacions hi havia prop de 70 treballadors i que van deixar de funcionar els telèfons, l'emissora interna de comunicació i la xarxa informàtica.

El sindicat CSIF creu que el temporal "ha posat en relleu les manques i falta de mitjans" en el centre i ha instat Institucions Penitenciàries a esmenar-les. "Les instal·lacions s'han quedat obsoletes, manquem de mitjans adequats, existeix una alarmant escassetat de personal, es produeixen contínues filtracions d'aigua i goteres cada vegada que plou", ha denunciat.