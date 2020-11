Oltra confia que el Govern complisca amb la reforma del finançament a principis de 2021 per a tindre un sistema "just"

Així ho ha manifestat en la roda de premsa posterior al Ple del Consell, en ser preguntada per l'anunci de la secretària general de finançament autonòmic i local, Inés Olóndriz de Moragas, que aquest dijous va reconéixer que hi haurà un retard en la reforma dels sistemes de finançament de les comunitats i les entitats locals per la pandèmia del coronavirus.

Oltra ha admès que "la cosa de moment va lenta, per no dir no avança, però ara hi ha compromís del Govern que els primers mesos del 2021 es posaran a açò", ha apuntat.

Sobre aquest tema, la vicepresidenta ha assenyalat que el responsable d'Hisenda, Vicent Soler, ja va exposar aquest dijous la postura del Consell, que "urgeix que el Govern accelere la reforma". "La nostra reivindicació és ara més activa que mai per a garantir la cohesió social, però també el suport decidit als sectors econòmics valencians que estan patint els efectes del virus", subratllava el conseller.

En aquest sentit, Oltra ha volgut deixar clar que no té "res a afegir ni llevar a allò que va dir el conseller Soler", ja que la Comunitat Valenciana pateix una "anomalia democràtica", sent l'única regió amb renda per capita més baixa que la mitjana estatal que és pagadora neta, una circumstància que "trenca la igualtat entre territoris, entre les quals viuen en ells", ha conclòs.