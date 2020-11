El autodiagnóstico en los colegios y los test en farmacias enfrentan a gobiernos y sociedades científicas en España

La polémica está servida. La avalancha de casos de coronavirus que ha traído consigo la segunda ola ha vuelto a tensionar el sistema sanitario, llevando a algunas administraciones públicas a buscar soluciones alternativas para agilizar las labores de detección de los casos y aliviar la carga en hospitales y centros de salud.

La Comunidad de Madrid y la Generalitat catalana han anunciado sendas propuestas para reforzar los diagnósticos que no han gustado entre los profesionales del sector sanitario.

En el caso de Madrid, el gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso elevó el miércoles a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) una petición para autorizar que las farmacias puedan realizar test de coronavirus, una propuesta que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha comprometido a estudiar.

Por su parte, Cataluña, dio a conocer el pasado 30 de octubre que los propios estudiantes serán los encargados de tomarse las muestras para la realización de pruebas PCR cuando se detecte un positivo en alguno de los grupos burbuja que conforman las aulas. Los colegios serán dotados de kits PCR y los alumnos mayores de 12 años serán instruidos para tomarse una muestra bajo la supervisión del personal docente, que se encargará de etiquetar y custodiar los especímenes en una nevera.

Test en farmacias: el sector, a favor. Las sociedades médicas, en contra

La idea de realizar pruebas de detección de PCR en establecimientos farmacéuticos no es nueva. De hecho, en otros países desarrollados como Francia, Portugal, EE UU, Canadá o Australia ya se aplica. En su carta remitida a la Aemps, el gobierno madrileño arguye que los farmacéuticos "son profesionales implicados en la educación para la salud y capacitados para la realización de pruebas analíticas" y que su implantación ayudaría a conocer el nivel de contagios "en menos tiempo y hacer más eficaz las estrategias de rastreo y cuarentenas".

El sector farmacéutico se muestra también a favor. En un manifiesto publicado el 24 de octubre, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof) solicitó a las autoridades sanitarias, entre otras cuestiones, "la participación de las farmacias en las estrategias y programas puestos en marcha para el cribado, prevención y detección precoz de casos de Covid-19", entre ellas, "la implicación de las farmacias en la disponibilidad y realización de test rápidos para los ciudadanos".

Sin embargo, médicos y enfermeras no lo ven igual. La Federación de las Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), formada por más de 40 sociedades médicas consideran que no es "buena idea" que las farmacias realicen test rápidos de coronavirus. "Si se trata de test antigénicos rápidos, se requiere la realización previa de un frotis nasofaríngeo con la técnica correcta por parte de personal con la competencia legal para ello y entrenado en la técnica, lo que no incluye a los farmacéuticos", argumentan a través de un comunicado.

Además, señalan que "estaría claramente desaconsejado" que las personas en esa situación de enfermedad, altamente contagiosas, acudan a las oficinas de farmacia a realizarse este tipo de pruebas, debido "al alto riesgo de contagiar a los usuarios y trabajadores" del establecimiento.

El sector de la enfermería también se ha pronunciado en contra y a través de la Mesa de la Profesión Enfermera, ha defendido que la implantación de esta medida vulneraría hasta doce normas de distinto rango y pondría en grave riesgo la seguridad y salud de la ciudadanía. "Pretender que una oficina de farmacia sea administrativa y funcionalmente un centro de diagnóstico es tan inadecuado como convertir un centro de diagnóstico clínico en una oficina de farmacia", señalan.

Cataluña: sindicatos médicos y docentes, en contra del autodiagnóstico

La propuesta del Govern está siendo estudiada por el departamento que dirige Salvador Illa para ver si se ajusta a los protocolos de Sanidad. El jueves, Fernando Simón, director del Ccaes, explicó que "hay algunos riesgos de hacer este tipo de pruebas si no hay profesional sanitario de por medio" y expresó que "habrá que pulir muchos aspectos relacionados con este tipo de autopruebas que pueden ser útiles, pero también generar algunos problemas".

La mayoría de sindicatos y asociaciones sanitarias y educativas se han posicionado sobre la cuestión han criticado duramente el nuevo protocolo del Govern.