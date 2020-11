Coronavirus.- Sanitat detecta 68 nous brots, diversos d'ells afecten més de 10 persones en municipis rurals

Dels brots localitzats, nou afecten 10 o més persones, i el més gran és un de 16 casos a Sagunt que afecta l'àmbit educatiu. A més, hi ha un brot de 15 contagis a València (origen laboral), altres dos d'origen social i 14 casos a Setaigües i València, un de 13 a Montanejos (social), altres dos de 12 a Pedralba (social) i Puçol (educatiu); un d'11 casos a Oriola (laboral) i el de Vilafermosa, amb 10 casos d'origen social.

S'han detectat sis focus relacionats amb l'àmbit educatiu: un amb huit positius a Alacant, un altre de set a València, tres de quatre casos a Oriola, Sant Antoni de Benaixeve i València, i un de tres casos a Villena.

Hi ha 16 brots relacionats amb l'àmbit laboral. El més nombrós és un de huit positius a Benicarló, seguit per dos de set casos a Almàssera i València, i un altre de sis a Almenara. Hi ha focus de cinc contagis en aquest àmbit a Benejússer, Elda, l'Eliana i Pego; de quatre casos a Alaquàs, Coix i Pedreguer; i de tres a Alcàsser, Miramar, Oriola, Requena, Sedaví i València.

La resta de focus són d'origen social, i s'han detectat a Albalat dels Sorells (cinc casos), Alboraia (tres), Alcoi (set), Alfara del Patriarca (cinc), Algemesí (un de cinc i un de tres), Alzira (sis), Aiora (quatre), Benferri (huit), Benicarló (quatre), Elx (un de huit i un altre de set), Estivella (quatre), Godella (huit), Manises (set) i Museros (cinc).

Hi ha dos brots de cinc i sis casos a Paterna; altres dos de cinc i tres a Requena, un de sis a Tavernes Blanques, un altre de quatre a Utiel, un de quatre a Venta del Moro, un altre de cinc a Villar del Arzobispo, un de tres a Vinaròs i un altre de sis a Xàbia.

A València s'han detectat 10 brots d'origen social: un de nou casos, un altre de sis, un altre de cinc, dos de quatre i cinc de tres. En total, s'han detectat 16 focus en la capital en l'últim dia.