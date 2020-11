María Pombo acaba en el hospital tras llevarse un susto con su bebé

María Pombo y su marido, Pablo Castellano, cuentan las semanas para dar la bienvenida al pequeño Martín. La influenceratraviesa el séptimo mes de embarazo, una fase tan ilusionante como complicada, pues trae consigo algunos inconvenientes, como las conocidas contracciones.

Tanto es así que este viernes la pequeña de las Pombo ha tenido que acudir al hospital. "Hoy Martín está rebelde. Hemos venido a controlar contracciones", ha escrito Castellano en su perfil de Instagram.

Por su parte, la empresaria ha querido mandar un mensaje tranquilizador a sus seguidores: "Estaba mal colocado, pero fenomenal. No me estaba poniendo de parto. Estuve controlada hasta las seis de la mañana".

Asimismo, tras llegar a casa, Pombo ha querido explicar con más detalle lo que había sucedido: "Empecé a tener contracciones, con la tripa muy dura y cada cuatro minutos exactos y me duraban un minuto".

No obstante, no ha ocultado que, de camino al centro sanitario, se sentía preocupada: "Estando de 32 semanas me dijeron que me fuera al hospital porque era peligroso o anormal que tuviera ese tipo de contracciones. Me miraron y me dijeron que estaba fenomenal".

"Todo estaba muy bien, pero podía ser estrés. Me mandaron medicación para retrasar el parto y me pusieron mucho suero para hidratarme y me dijeron que llevara un ritmo de vida mas tranquilo", ha zanjado.

El pasado jueves, Pombo explicó a través de unas stories que ella y su marido se sentían "muy felices y muy contentos". Fue en junio cuando la joven les anunció a sus seguidores que estaba embarazada con un emotivo vídeo contándoselo a sus padres y la primera ecografía.