La Mesa por la Educación en Libertad convoca un acto reivindicativo contra la LOMLOE, una ley "que nace muerta"

Así lo ha explicado el portavoz de esta entidad, Vicente Morro, que ha detallado que en la protesta los participantes sacarán a la calle lazos naranja en las fachadas, ventanas y balcones.

"Sacaremos el color naranja para decir no a la reforma educativa. No, al contenido y no, a las formas. Será un acto masivo desde la distancia que nos obliga e impone la seguridad sanitaria. Un acto abierto a toda la sociedad que quiera participar", ha aseverado.

La Mesa solicitará también a los grupos políticos la presentación de mociones en los ayuntamientos en defensa de un modelo educativo plural, libre e igualitario. Además, se invitará a la sociedad civil a participar de esta defensa para intentar frenar la reforma del Gobierno.

"Queremos denunciar -ha subrayado Morro- la acción del Gobierno. La ley nace muerta y tendrá que ser enmendada por el Tribunal Constitucional. Se está elaborando a toda prisa y pretende una planificación estatista de la educación. Además, considera a la educación concertada como subsidiaria y el empeño contra la educación diferenciada responde a objetivos ideológicos"

Para la Mesa, "una educación que imponga el Estado no cabe en una sociedad democrática". "Exigimos pluralidad y libertad para poder elegir. El Gobierno pretende un control político de la educación. Estamos hablando de toda la educación, queremos consenso y la paralización de la ley sería una vuestra muestra de consenso".

La Mesa para la Educación en Libertad está unida a la Plataforma Más Plurales y participa de sus iniciativas tal como ha asegurado Vicente Morro. "Tenemos registradas ya más de 600.000 firmas. 600.000 ciudadanos que no están de acuerdo con la reforma educativa de Celaá y eso es significativo, lo que significa que hay conciencia pero tiene que haber más".