Canteli (PP) defiende que solo dijo "realidades" e insiste en que la situación "no es la misma" en Gijón

El alcalde ha salido al paso así de la polémica suscitada este jueves, cuando su homóloga de Gijón, Ana González, le reprochó haber recurrido a "chascarillos localistas" al preguntarse si la situación de Gijón fuese la de Oviedo y la capital estuviese registrando los datos de Gijón se hubiera cerrado Gijón.

En unas declaraciones a los medios, Canteli ha asegurado respetar "todas las opiniones", también la de la alcaldesa de Gijón, de quien ha dicho que es "amigo". "Yo no deseo que Gijón esté mal, deseo que esté como Oviedo y que Oviedo siga bajando", ha dicho, en relación al número de contagios de coronavirus. Ha insistido en "quejarse" de que Oviedo no reciba un trato distinto atendiendo a los datos de contagios actuales.

El alcalde ha asegurado además que su Equipo de Gobierno seguirá "luchando a muerte" por Oviedo e insistiendo en que se abra "ya" el comercio minorista. "Tenemos cierta esperanza de que esto se solucione", ha dicho.

Por su parte, el teniente de alcalde Ignacio Cuesta (Cs) ha coincidido con Canteli en que los datos que respaldarían un trato distinto para Oviedo "son ciertos". Por otro lado ha insistido en la petición de que se reabra el comercio minorista. "Estos cierres pueden hacer que muchas tiendas no puedan volver a abrir, no es comprensible ni razonable, porque no hay constancia de brotes en estos establecimientos y deben abrirse con carácter inminente", ha dicho.