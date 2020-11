Barceló assegura que no hi ha desproveïment de vacunes contra la grip i que se'n van reposant conforme es dispensen

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha recalcat aquest divendres que "no hi ha un desproveïment" de vacunes contra la grip a la Comunitat Valenciana sinó una situació puntual de falta d'unitats en algun centre de salut determinat si registra un pic de demanda no prevista que supera el nombre de dosi que la seua capacitat frigorífica li permet emmagatzemar.

Sobre aquest tema, ha recalcat, en roda de premsa juntament amb el president Puig per a informar sobre l'evolució de la pandèmia de COVID-19 a la Comunitat Valenciana, que la Conselleria s'encarrega de fer una "reposició" cada dia als centres de salut conforme se'n va quedant sense vacunes ja que en haver de guardar-se en fred l'emmagatzematge depèn de la seua capacitat frigorífica. "Però no hi ha desproveïment", ha subratllat.

Barceló ha destacat que fins al moment ja s'han vacunat 776.974 persones a la Comunitat Valenciana. En concret, ja s'ha vacunat el 84,8% de personal sanitari i el 52% de les persones majors de 64 anys. En eixe sentit, s'ha mostrat optimista amb complir l'objectiu que aquesta campanya, que acaba al gener, cobrisca el 75% dels col·lectius de risc.

VACUNA CONTRA LA COVID-19 i ESTUDI DE SEROLOGIA

D'altra banda, també s'ha referit a les petició dels farmacèutics d'un canvi legislatiu que els permeta administrar la vacuna contra la Covid-19 quan estiga disponible per a alleujar la pressió en Atenció Primària.

Sobre aquest tema, ha recordat que és el Ministeri de Sanitat l'encarregat d'una compra centralitzada d'aquesta vacuna juntament amb la resta de països de la Unió Europea i, per tant, serà qui determine el criteri de repartiment i les indicacions per a la seua administració.

Així mateix, ha comentat que l'hospital de campanya de la Fe realitzarà el nou estudi serològic que se'n va a iniciar a tota Espanya liderat per l'Institut Carlos IIII i l'INE amb la col·laboració de les comunitats autònomes per a saber l'índex de persones que han passat la malaltia.

Barceló ha assenyalat que ja s'han donat les instruccions per a elaborar un informe tècnic que avalue els desperfectes que hagen causat les pluges torrencials que van caure ahir i les directrius perquè s'esmenen perquè seguisca realitzant PCR.