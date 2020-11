Álvaro Gango, exmiembro del grupo Auryn, vuelve a la música con 'Suerte', un tema intimista y en acústico

Álvaro Gango ha vuelto a la música por la puerta grande. Tras unos años de parón, el exmiembro del grupo español Auryn, ha dado la sorpresa con un tema intimista y en acústico al que ha titulado Suerte.

En el año 2016, la banda de pop compuesta por Blas Cantó, Dani Fernández, Carlos Marco, Álvaro Gango y David Lafuente decidió dar por finalizado su camino juntos y cada uno de los jóvenes optó por seguir sus carreras en solitario.

Al madrileño le habíamos perdido la pista. Sus apariciones en redes sociales se cuentan con los dedos de una mano, pero el pasado 3 de noviembre compartió en Twitter una publicación en la que escribía "Noviembre | 5", acompañado de un pequeño teaser que anunciaba nueva música.

Tal como prometió, el día 5 de noviembre a las seis de la tarde, compartió, también a través de su cuenta de Twitter, el vídeo completo de Suerte. Una canción en la que solo los acordes de una guitarra acompañan a la dulce voz del cantante.

El tema es, prácticamente, una autobiografía a la que Álvaro Gango ha querido dar color con la música. La letra narra la capacidad de resistencia, de no caer en los momentos más duros. "Los truenos forman parte de la ecuación final de la tormenta que tuvimos que salvar", entona el artista.

Las reacciones de los fans no se han hecho esperar. Tras el anuncio de que llegaba nueva música, algo muy esperado por los seguidores de Gango, estos se han volcado con el artista y le han dado todo su apoyo en las redes.

"Se nota que lo has escrito desde lo más profundo de tu alma, es una canción con magia y con mucha verdad. No has defraudado, gracias por volver", escribía una usuaria en Twitter. "Siento tanta paz de volver a escucharte. Es bonito tenerte de vuelta", se sinceraba otra.

También Dani Fernández ha celebrado la vuelta de uno de sus compañeros más queridos. "Que alegría ver que vuelves a hacer música hermanito. Verte con la guitarra y escribiendo hace sentirme orgulloso. Espero cruzarme contigo en los escenarios. Te quiero, niño", se sinceraba el de Ciudad Real.

El también cantante Mario Jefferson, tras bromear sobre su aspecto físico, ha querido desear mucha suerte al madrileño: "Yo lo que quiero saber es por qué estás exactamente igual que hace cuatro años. Y ya, después de esto, mucha mierda".

Sin embargo, parece ser que las sorpresas no acaban aquí. Tan solo media hora después de que Suerte viera la luz, Álvaro Gango compartía otra publicación en Twitter en la que se leía "Noviembre | 20" lo que, según los antecedentes, nos lleva a pensar que el cantante estrenará otro tema en esa fecha. Sin duda, los fans del ex de Auryn están de enhorabuena.