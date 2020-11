El PPCV preveu presentar esmena a la totalitat dels pressupostos "per responsabilitat" però està disposat a pactar

Així ho ha manifestat en declaracions als mitjans després de reunir-se amb el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, per a presentar el Pla per a la Recuperació de la Indústria de la Comunitat Valenciana i compartir impressions sobre el projecte de Pressupostos. Aquest divendres és l'últim dia perquè els grups parlamentaris presenten esmenes a la totalitat del projecte.

Preguntada sobre aquest tema, Bonig ha assenyalat que "el PP presentarà una esmena a la totalitat dels Pressupostos de 2021" i ha afegit: "De veres que no ens agradaria, perquè a nosaltres ens haguera agradat aportar com sempre hem aportat i que des de la Presidència de la Generalitat i els partits que recolzen el Botànic s'hagueren interessat per totes les aportacions que des d'abril fins ara el PP ha treballat amb tots els sectors".

No obstant açò, ha puntualitzat que, "si volen pactar, el PP de veres està disposat". No obstant açò, ha indicat que "aquesta proposta ha de ser acceptada" pel president de la Generalitat, Ximo Puig, que és "al final qui mana".

"Si vol, jo estic disposada; si no vol, el PP presentarà aquesta esmena i moltíssimes esmenes per a reactivar l'activitat econòmica i salvar vides, que això és el més important en aquests moments", ha remarcat.