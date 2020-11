El Parlamento tramitará el voto telemático para los ayuntamientos pero rechaza el delegado

La iniciativa ha llegado hoy a pleno, tras su registro en julio por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y pretende modificar la Ley 1/2003 para que se admita el voto delegado y el telemático en los ayuntamientos.

La diputada de Ciudadanos ha creído que "de no reconocerse se limita el derecho a la participacion". También ha reivindicado, para su aprobación, el derecho a la igualdad, a la conciliación".

Ha señalado la necesidad de "adecuar el marco político a la realidad actual, mejorando la calidad democrática".

Desde el Grupo Parlamentario Mixto, su portavoz Henar Moreno se ha mostrado a favor del voto telemático, pero no del voto delegado, porque, ha explicado: "El voto de los concejales es un voto indelegable" y, por tanto, "no puede ser regulada en nuestra comunidad autónoma".

También ha criticado que la propuesta de Ciudadanos "concrete tanto" el procedimiento, porque "lo hará inviable para muchos ayuntamientos". No obstante, ha creído que se podrá mejorar durante el trámite.

Desde el PP, Diego Bengoa ha coincidido en que el voto delegado choca con la legislación pero ha añadido que "como es una toma en consideracion" en el desarrollo del procedimiento se podrá "buscar el mejor texto posible".

El socialista Raúl Díaz ha dado un "no rotundo" al voto delegado; pero ha apoyado el telemático. Ha explicado que "la ley de régimen local lo impide taxativamente, porque es presencial e indelegable, por lo que esta asamblea no puede entrar a aprobarlo, dado que no está sujeto a interpretación".

Rabasa ha sentido "no haber explicado" bien el voto delegado, o tal vez el hecho de que los diputados no tengan "sensibilidad", dado que el voto delegado estaría relegado a "circunstancias residuales.

En la votación, PSOE y Grupo Mixto han votado en contra del voto delegado y el PP se ha abstenido, por lo que no ha salido adelante. Sí que se ha aprobado la toma en consideración para reformar la ley y admitir la votación telemática en los ayuntamientos.