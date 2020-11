Cvirus.- Puig afirma que la Comunitat "no està en aquests moments en situació" d'adoptar el confinament domiciliari

Així s'ha expressat Puig en la seua compareixença amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a anunciar la pròrroga del tancament perimetral de la Comunitat Valenciana durant una setmana més, fins al divendres 13, que s'ha publicat aquest divendres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segons Puig, "es prendran totes les mesures necessàries" de manera "articulada, serena, dialogada, i buscant la solució contra la pandèmia". "La prioritat és superar la pandèmia", ha remarcat i ha incidit en la "corresponsabilitat ciutadana".

El president de la Generalitat ha abundat que a cada situació s'haurà de respondre "amb proporció". "Cap mesura és neutra. El confinament domiciliari té conseqüències, i els tancaments d'activitats també", ha asseverat i ha al·ludit als efectes econòmics "molt greus", però també als "socials i psicològics".

No obstant açò, ha indicat que es contemplen "totes les mesures en una emergència canviant". "És decisiu que no ens saltem les fases. La situació és greu, però no podem perdre la perspectiva", ha agregat al mateix temps que ha apuntat que les hospitalitzacions es troben al 60% del pic de la pandèmia, i al 57% les UCI.

MIRADA EN EL 9 DE DESEMBRE

Puig ha afirmat que la "mirada" està posada en el 9 de desembre, el dia en què s'acaben les restriccions aprovades aquest divendres, quan es "veurà el resultat del conjunt de mesures". A més, ha apuntat que s'estaran "permanentment avaluant".

En aquesta línia, ha insistit en "no prendre mesures compulsives, sinó pensades i que vagen en la direcció correcta". "A mesura que passen les setmanes podrem analitzar i conéixer l'impacte de les mesures preses per a contindre la pandèmia, però el criteri dels experts i de salut pública aconsellava noves mesures complementàries", ha indicat.

També ha defès que la Generalitat "sempre ha intentat anar un pas per davant", i ha indicat que va ser el primer govern a "tancar els bars al març", que "no va demanar el canvi a la segona fase al maig i que va restringir la mobilitat nocturna abans que ningú".

Respecte a la situació hospitalària, ha mantingut que es viuen unes setmanes "molt difícils" en els hospitals i centres de salut, i ha reconegut als sanitaris el seu "esforç enorme". Igualment, ha manifestat: "No podem relaxar-nos. Estem millor que altres comunitats i països, però la relaxació és la pitjor mesura que podem prendre".

D'altra banda, ha considerat que "no són necessàries mesures que ofeguen la societat", per la qual cosa ha afirmat: "Si som capaços de dur a terme les mesures acordades, igual que ha passat en municipis amb mesures anteriors que ha millorat la situació, millorarà en el conjunt de la Comunitat Valenciana".