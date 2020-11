La construcción de un nuevo centro de internamiento de extranjeros en Algeciras irrita a Unidas Podemos

Unidas Podemos rechaza la decisión de autorizar la construcción de un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en la localidad gaditana de Algeciras, que previsiblemente se adoptará el próximo martes en Consejo de Ministros. Así lo confirman fuentes moradas, después de que este medio publicara que el Ejecutivo tiene pensado gastarse 21 millones de euros -IVA excluido- en construir este recinto.

Era previsible que la puesta en marcha de un nuevo CIE tensara las costuras de la coalición de Gobierno, dada la tradicional oposición de Unidas Podemos a la existencia de este tipo de centros, que choca con la opinión favorable del Ministerio del Interior. Y fuentes moradas aseguran que se han opuesto "frontalmente" dentro del Ejecutivo a que esta cuestión se llevase al Consejo de Ministros del martes que viene, aunque sin éxito.

De hecho, este jueves los secretarios de Estado de Unidas Podemos, liderados por la titular de Agenda 2030, Ione Belarra -antigua activista en temas relacionados con la inmigración-, insistieron en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios en que el Gobierno debe caminar en la dirección contraria: el cierre de todos los CIE.

Para Unidas Podemos, los CIE contribuyen únicamente a la criminalización de los inmigrantes y evitan que tengan una acogida digna. El propio programa electoral de los morados ya argumentaba que "ningún modelo de privación de la libertad de las personas según su situación administrativa es adecuado para la recepción y acogida de personas migrantes" y que la existencia de estos recintos "es una excepción jurídica y democrática" que debe desaparecer.

Unas instalaciones controvertidas

Los CIE son recintos polémicos desde hace años. Pese a que no se consideran centros penitenciarios, varios de ellos (incluido el actual de Algeciras) se encuentran ubicados en antiguas prisiones. Interior los utiliza para retener a inmigrantes en situación irregular, que pueden pasar hasta 60 días entre sus muros –si un juez así lo decide– a la espera de que se dicte una orden de expulsión en su contra y, si esto se produce, hasta que esa orden se ejecute. No tienen por qué haber cometido ningún delito, más allá de no tener papeles.

En los últimos años, los CIE han sido objeto de controversia por las malas condiciones en las que se mantenía a los internos en algunos de ellos o por su falta de transparencia. Se han llegado incluso a producir varios motines, como los ocurridos en el centro de Aluche (Madrid) este mismo año, en marzo, para protestar por la falta de medidas de protección contra la Covid-19.