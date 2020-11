K/DA, la popular banda virtual del juego 'League of Legends', lanza su primer EP con cinco canciones

K/DA, el grupo virtual formado por personajes de League of Legends, saltó a la fama en 2018 con Pop/Stars, un tema para el campeonato mundial del juego. Pero, tras más de 390 millones de visualizaciones y varios temas a sus espaldas, la banda se ha convertido en todo un éxito y ya cuenta con su primer EP llamado All Out.

Ahri, Kai'Sa, Evelynn y Akali son cuatro Campeonas jugables de League of Legends, pero esto no les ha impedido formar su propia banda de música. Estos cuatro personajes integran el grupo, que nació inicialmente inspirado en el K-Pop pero que ha ido evolucionando hasta tener un estilo más global pero, a la vez, propio y distintivo.

La banda no centra sus temas tanto en voces concretas, sino en los personajes, por lo que el plantel de artistas en las canciones es variado, aunque las cantantes de Pop/Stars fueron las primeras en darles vida: Soyeon y Miyeon, integrantes del grupo (G)I-dle, Madison Beer y Jaira Burns.

Por ello, este primer EP lanzado este viernes tiene cinco temas en los que han participado diferentes músicos: I'll Show You, con las integrantes del grupo de K-Pop Twice; Drum Go Dum, interpretada por Aluna, Wolftyla y Bekuh Boom; Villain, con Madison Beer y Kim Petras; The Baddest, con Soyeon, Miyeon, Bea Miller y Wolftyla; y More, con las cantantes originales, Lexie Liu y Seraphine.

Algunos de estos temas ya son conocidos por los fans, como The Baddest, que ha ya tiene más de 31 millones de visualizaciones, y More, su último single con 27 millones de visitas que ha sido incluso versionado en diferentes idiomas, y en España la cover la hizo Eva de OT 2020.