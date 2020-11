CCOO avisa que la RPT de Urbanismo sólo está avalada por el 47% del censo electoral y reclama su retirada

Según el delegado sindical de CCOO en la Gerencia, Juan Serrano, "no podemos permitir que se suscriba una RPT que perjudica a un altísimo porcentaje de los trabajadores y trabajadoras y que está avalada solo por el 47,27% del censo electoral, vulnerando el artículo 80 del Estatuto de los Trabajadores".

"La RPT que pretende imponer el Gobierno municipal, al parecer sin que pase por el pleno municipal y llevándola a la Junta de Gobierno, es una barbaridad. Es inaceptable, tanto desde el punto de vista laboral por vulnerar los derechos de la mayoría de la plantilla, como desde el punto de vista técnico", señala Serrano, que añade: "Asigna los puestos laborales o funcionarios de forma disparatada, arbitraria y contraria a las funciones del puesto como se establece en la Ley".

CCOO espera que la Secretaría municipal no avale "semejante dislate", y que los grupos municipales "no se manchen las manos con esta ilegalidad y que su voto no sirva para apoyar esta barbaridad".

Igualmente, el Sindicato califica de "lamentables" las declaraciones del delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura en las que culpa a la ausencia de RPT de la lentitud burocrática de Sevilla y de la pérdida de numerosos proyectos urbanísticos en estos años: "Si eso ha llegado a producirse, es solo una excusa por la ausencia de proyecto político claro que dinamice el urbanismo y resuelva los problemas que tiene la ciudadanía general.

También señala CCOO que "es intolerable que se manifieste que esta RPT permitirá completar el proceso de configuración de la ventanilla única y la unificación de trámites entre Urbanismo y el Servicio de Protección Ambiental, cuando ni siquiera el personal que desempeña las funciones de medio ambiente está incluido en la RPT que se pretende aprobar". "CCOO no puede ser cómplice ni mantenerse callada cuando se intenta imponer una RPT que solo avalan 182 trabajadores y trabajadoras de un total de 385", incide el delegado sindical de CCOO en la Gerencia.

Por eso, el Sindicato insta al alcalde y al delegado a que, "si desconocían estos datos, reconduzcan la situación y la resuelvan mediante el diálogo y el consenso, la única fórmula para resolver los problemas".