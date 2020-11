Camila Cabello y Shawn Mendes dan la bienvenida al nuevo miembro de su familia (de nombre Disney)

No será un coronababy (uno de esos bebés engendrados durante los meses del confinamiento domiciliario a causa de la pandemia), pero ni que decir tiene que para Shawn Mendes y Camila Cabello se va a convertir no solo en un miembro de su familia, sino, por supuesto, en el nuevo rey de la casa.

Porque aunque no le vayan a cambiar los pañales, la pareja de estrellas sí que van a pasar varios meses enseñándole que hay un lugar donde hacer sus necesidades. Exacto: han adoptado un pequeño cachorrito que ya han presentado en sociedad.

Los más de 56 millones y medio de seguidores en Instagram de Stitches o There's Nothing Holdin' Me Back y los 50,4 de la autora de éxitos como Señorita o Havana han quedado prendados con esta cría de golden retriever que ya se ha ganado sus corazones y al que han puesto un nombre que le va como anillo al dedo: Tarzán.

Y es que es una tradición que comenzó en 2019 y por la cual todas sus mascotas tendrán nombres de personajes Disney, siendo el primero Eugene Fitzherbert, al que bautizó en honor al protagonista de Enredados. Antes ya tenía dos perros más: Thunder [Trueno en español] y Leo (además de Ringo, que murió hace unos años).

"En estos momentos de incertidumbre necesitamos un recordatorio de que las cosas adorables y prodigiosas como los cachorros siguen existiendo en el mundo", afirma Cabello, nombra al chucho como "el nuevo miembro de la manada".

La cantante de 23 años, después de mandarles mucho amor a sus seguidores, les ha recordado que "independientemente del resultado", cada cual es el "responsable de construir el mundo en el que queremos vivir, de la lucha por ser la sociedad que queremos ver".

"Eso sigue ahí incluso después de que se decida este resultado", hablaba veladamente sobre las elecciones norteamericanas. "Esto es lo que me digo a mí mismo para calmarme ahora mismo porque es lo único que realmente podemos controlar. Os quiero y Tarzán os envía un gran lengüetazo de cachorro", termina.

Entre ambas publicaciones la pareja casi alcanza los 7 millones y medio de likes, así como multitud de comentarios de amistades celebrities como Hailey Bieber. Quizá esto signifique, como ya se han apresurado a contemplar sus seguidores, el comienzo de una idea de formar una familia a largo plazo.