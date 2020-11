Los problemas cardíacos están relacionados con el “consumo de tabaco, la falta de actividad física y una alimentación poco saludable”, explica la OMS. Esto quiere decir que se pueden prevenir de una forma relativamente fácil. Pero, en el caso de que no se tomen medidas a tiempo, saber cómo detectar problemas cardíacos de manera temprana es primordial para frenar su evolución.

Cada año, solo en España, 30.000 personas se ven afectadas por algún tipo de problema cardíaco. Ya sean arritmias, infartos o muertes súbitas, la prevalencia que esto está teniendo en las personas más jóvenes empieza a preocupar a los médicos. Por eso es muy importante saber cómo detectar problemas cardíacos lo antes posible. Estas son algunas formas de lograrlo.

Algunos síntomas que permiten detectar problemas cardíacos



Prestar atención a algunos síntomas puede ayudar a detectar problemas cardíacos de manera temprana. Sentirse excesivamente cansado, sobre todo tras hacer algún tipo de actividad física como subir las escaleras, puede ser una señal de alerta sobre una posible insuficiencia cardíaca, como indica la Fundación Española del Corazón.

También es importante prestarle atención a cualquier tipo de dolor en el pecho o en las extremidades, como los brazos. Esto no siempre alerta de que se está produciendo un infarto al corazón, pero puede ser un aviso de que puede ocurrir en cualquier momento. Por lo tanto, es otro síntoma que conviene poner en conocimiento del médico de cabecera.

No se debe pasar por alto otro tipo de síntomas como la inflamación. Su relación con los problemas cardíacos es compleja, pero real, tal y como explican desde la Sociedad Española de Cardiología (SEC). Si, además, tanto este síntoma como los anteriores se acompañan de náuseas o palidez, hay que acudir al médico.

El uso de la tecnología para la detección temprana



Este año, el Premio everis España 2020 se le concedió al proyecto tecnológico IDOVEN. Un software que está basado en la inteligencia artificial para que los pacientes puedan analizar los latidos de su corazón y, así, detectar cualquier anomalía de forma temprana. Durante días cada paciente puede llevar un registro para facilitar el diagnóstico de un posible problema cardíaco.

El uso de este tipo de tecnología no es incómodo para los usuarios, pues solo deben ponerse una camiseta holter no invasiva que va integrada en su indumentaria. Al detectar posibles enfermedades cardíacas en sus estadios iniciales se evita su evolución e incluso daños en el músculo cardíaco por no haberle puesto solución a tiempo.

Llevar un estilo de vida saludable, con una alimentación variada y equilibrada, y algo de ejercicio físico es muy importante. Esta importancia todavía es mayor si en la familia ha habido casos de problemas cardíacos. La tecnología puede ayudar, pero la prevención es indispensable. Pues, en el caso de que se detecte una enfermedad en el corazón el cambio de hábitos será una apuesta obligada.

En el año 2015 la OMS registró que se produjeron 17,7 millones de muertes debido a problemas cardíacos. Una cifra preocupante que está en nuestras manos cambiar. ¿Por qué esperar a que aparezca el diagnóstico para tomar medidas? En la prevención está la clave para reducir al máximo las posibilidades de que nuestra vida cambie por una afección cardíaca.