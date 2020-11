Cs niega "falta de financiación autonómica" a la dependencia y apoya que la Diputación anticipe fondos

El citado debate se celebraba mediante una moción de Adelante, aprobada con el voto a favor de Adelante y el PSOE, el voto contrario del PP y Vox y la abstención de CS, reclamando a la Junta que incremente la financiación del sistema de Dependencia, que reconozca a las trabajadoras de los servicios de ayuda a domicilio como personal sociosanitario y que eleve a 16 euros el coste por hora del servicio, para "dignificar las condiciones laborales y retributivas del personal afecto al sector", entre otros aspectos.

Además, con la moción aprobada se solicitaba a la Diputación que "estudie adelantar los pagos vinculados con la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que en la actualidad afrontan los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, ya que a muchos de estos pequeños ayuntamientos les está ocasionando graves problemas de tesorería".

Al respecto, el presidente de la institución, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, manifestaba que no veía "ningún problema en anticipar" los fondos a los municipios siempre que la Intervención lo autorice, pues según señalaba, la Administración andaluza no remite los "certificados" para ello, lo que provoca que la Intervención de la institución no "permita" esos adelantos.

Ya este viernes, Carmen Santa María, portavoz de Cs en la Diputación de Sevilla, ha manifestado que es imprescindible abordar nuevos modelos de procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia en Andalucía" de cara a una "simplificación", exponiendo que la Junta prepara "una modificación legislativa" en la materia.

Asimismo, Santa María ha defendido que "el incremento de la financiación" solicitada en la moción "ya se está llevando a cabo por la Junta de Andalucía, pues entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año se han abonado 868,8 millones de euros para la financiación de servicios y prestaciones", una cantidad que supone, en palabras de la diputada, "20 millones más que en el mismo período anterior".

Del mismo modo, ha alegado que "en el ámbito de ayuda a domicilio, la Consejería ha transferido a las entidades locales cerca de 306 millones en 2020, lo cual "supone un incremento de 489.854 euros de lo pagado en el año anterior".

"Los datos están sobre la mesa, por lo que es imposible achacar falta de financiación autonómica cuando no la hay", insiste, criticando en paralelo "la insuficiente financiación estatal que recibe el sistema de autonomía y atención a la dependencia". Por ello, urge "una revisión de dicha financiación del Estado que refleje la realidad social actual", de manera que "permita una adecuada prestación de los servicios que necesita la persona dependiente".

Finalmente, ha apoyado que la Diputación estudie la forma de adelantar a los municipios vinculados los pagos relacionados con la prestación del servicio de ayuda a domicilio", pues "todo lo que se haga para mejorar la atención de las personas dependientes con el fin de mejorar su calidad de vida merece toda nuestra atención".