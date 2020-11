Una vintena de carreteres valencianes segueixen tallades pel temporal mentre reobrin jardins i el Port de Sagunt

En relació als parcs i jardins, des de l'Ajuntament de València han informat que aquest matí es reobrin després de realitzar inspeccions perquè no hi haja cap problema ni risc evident. Romandrà tancat el que el personal tècnic considere necessari.

Per la seua banda, des de Trànsit València han assenyalat que tots els passos inferiors i les vies estan obertes ja que ja no hi ha aigua acumulada i s'ha normalitzat la situació.

El Port de Sagunt, ha informat Valenciaport, ha tornat aquest divendres a funcionar i ha quedat novament obert al trànsit marítim des de les 6.47 hores.