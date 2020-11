Así es el papel de Carlos Marco en 'Mask Singer', el asesor vocal que conoce todas las identidades de los concursantes

Tras el éxito abrumador de Mask Singer: Adivina quién canta, muchos son los que están intentando adivinar qué famosos se esconden debajo de los disfraces. Pero hay algunas personas del equipo del programa que ya lo saben, y una de ellas es Carlos Marco, el coach vocal del formato que ayuda a los concursantes.

El alicantino de 29 años formó parte de la boyband Auryn junto a Blas Cantó o Dani Fernández, entre otros, y actualmente hace doblete en televisión ya que también forma parte de Idol Kids en Telecinco entrevistando y apoyando a los niños.

Pero su papel en Mask Singer está más detrás de las cámaras, pues es productor musical y el encargado de sacar el máximo partido a las voces de los famosos para que puedan cantar y consigan ocultar su identidad lo máximo posible.

Su labor es "conseguir que los concursantes que cantan, canten lo mejor que puedan, y los que no cantan, a defenderse" sobre el escenario. "Mi trabajo empieza casi al principio, antes de que se empiece a grabar el programa, ver qué cualidades tienen los personajes", contó en Mask Singer: Detrás de las cámaras.

Marco elige también el repertorio que cantan teniendo en cuenta que el concursante ha de sentirse cómodo: "La máscara tiene que sentir que no va a hacer el ridículo, que se lo va a pasar bien y que va a disfrutar cantando". Pero antes les hace una prueba en el estudio para ver su potencial. "Me he llegado a llevar el estudio a sus casas o sus trabajos para que nadie supiese nada", explicó.

"Lo que se ha hecho es un trabajo de coaching donde cada persona ha puesto para cada canción una voz determinada", explica, y así ponérselo más difícil a Malú, José Mota y los Javis. "Hay voces más potentes, más pequeñitas pero con mucho feeling... Vais a ver mucha variedad".