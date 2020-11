Consulta el tarot de cada día: del 9 al 15 de noviembre y arcano de la semana

3 de oros, 5 de bastos, 10 de copas, La Fuerza, El Papa: Realmente puede ser una excelente semana vista en su conjunto, una semana en la que por fin hagamos realidad importantes sueños e ilusiones por los que ya llevamos bastante tiempo luchando, tanto de carácter laboral, financiero o social como en otros casos en el terreno sentimental. Los impulsos y emociones van a prevalecer sobre el lado más frío o racional, por ello aunque en general la semana sea buena e incluso en algunos casos bastante buena, sin embargo eso no impedirá que en muchos momentos reinen en nuestro interior estados de ánimo negativos sin que haya verdaderas razones para ello o causados por problemas y escollos pasajeros pero que muchas veces nos parecerán un mundo.

LUNES 9



8 de espadas, As de espadas, 3 de oros: Aunque esta semana viene con excelentes perspectivas sin embargo es probable que no se inicie con buen pie sino que este sea un día de abundantes luchas, tensiones y desencuentros en el que predominará la impaciencia y otras veces la intolerancia. Sin embargo en casi todos los casos ya hacia la tarde se van a disipar los nubarrones y veremos las cosas de un modo más positivo o no daremos tanta importancia a las pequeñas dificultades del día a día.

MARTES 10



La Justicia, 10 de oros, El Carro: Sin duda este día será bastante mejor desde el punto de vista emocional y también las cosas nos saldrán mejor o del modo que a nosotros más nos gustaría. Excelentes perspectivas para los asuntos laborales, financieros y en general de carácter mundano donde en muchos casos hallaremos la justa retribución a los esfuerzos y sacrificios realizados. Afortunado para viajar, sobre todo para viaje de trabajo y negocios. En otros casos anunciará llegada de dinero.

MIÉRCOLES 11



La Justicia, 2 de bastos, 7 de oros: También estaríamos ante un día fecundo, inspirado y bien dispuesto para asuntos laborales y materiales, tanto si se orienta a poner en marcha proyectos como en otros casos a recoger el fruto de los mismos. Solución de asuntos judiciales o administrativos que nos han agobiado durante mucho tiempo. Pero ya por la tarde habrá riesgo de sucumbir por agotamiento o estrés, hay que tomar las cosas con más calma no intentar abarcar más de lo que se puede.

JUEVES 12



8 de espadas, caballo de espadas, 5 de copas: Se trata de un día que tendría cierto parecido con el lunes debido a una tendencia a sucumbir ante la impaciencia y tomarse las cosas con mayor dramatismo o por la tremenda, sobre todo por la mañana. A menudo todo ello se deberá a que las cosas no caminarán del modo que nosotros teníamos previsto, aunque a veces eso sea incluso para bien. Puede ser un día algo adverso o crispado para las relaciones sentimentales y conviene evitar las peleas.

VIERNES 13



9 de copas, La Templanza, 3 de copas: Este podría ser un día muy positivo en todos los ámbitos y notablemente distinto o incluso opuesto al anterior y sobre todo bastante mejor para los asuntos del corazón y relaciones íntimas en general o simplemente nos tomaremos las cosas mejor y sacaremos nuestro lado más positivo. También en muchos casos las preocupaciones o dificultades del día anterior encontrarán su solución en este. Llegarán ayudas o golpes de suerte providenciales.

SÁBADO 14



2 de espadas, 7 de espadas, 2 de bastos: Este será otro día de negros nubarrones dentro de una semana llena de posibilidades. Anuncia bastantes agobios y crispación pero que la mayoría de las veces será sin motivo real o porque daremos mucha importancia a cosas que realmente no la tienen. Por fortuna la tarde será bastante mejor en lo anímico y mucho más agradable en sus acontecimientos, por ello nos convendría dejar las cosas más importantes para ese periodo. Turbulencias en el amor.

DOMINGO 15



Sota de copas, 6 de copas, caballo de bastos: La semana terminará con un día agradable, placentero o feliz, favorable para las relaciones sentimentales, familiares o para cultivar la amistad. También será un buen día para viajar y relacionarse o simplemente para las actividades recreativas y de ocio. Asimismo favorecerá los trabajos de tipo artístico o creativo, tareas de tipo vocacional o que nos resulten particularmente agradables. Se trata de un día bueno en el que va a reinar el optimismo.

ARCANOS MAYORES DEL TAROT: Nº 2 LA PAPISA



Esta carta refleja o simboliza claramente las influencias de la Luna, también evoca a la diosa Isis o incluso a la Virgen María. Es el principio femenino con sus virtudes y defectos y también representa a las grandes figuras femeninas, la madre o la esposa. Por extensión también son los sentimientos y emociones, el inconsciente, sueños, fantasía e intuición. El hogar y entorno familiar, la vida interior, el mundo de lo íntimo y por extensión las cosas secretas y ocultas.