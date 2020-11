Canales Rivera defiende a su primo Kiko y se posiciona contra Isabel Pantoja: "Es muy valiente, y eso que no sabe todo"

"Kiko Rivera ha afrontado una cruzada muy dura contra su madre". Así lo ha descrito José Antonio Canales Rivera, hijo de Teresa Rivera, hermana de Paquirri y, por lo tanto, primo del DJ, quien lleva semanas hablando alto y claro en contra de su enfrentamiento con Isabel Pantoja.

El torero acudió este jueves a Sálvame para hablar sobre el tema, del mismo modo que ya lo hizo su otro primo Fran Rivera con la prensa, pero sobre todo para hablar de los problemas que tuvo su abuelo, Antonio Rivera, con la tonadillera, quien no dejó que conociera a su nieto Kiko.

"Sin saber ni la mitad por la parte que nos toca a nosotros, es muy valiente por su parte", alabó el diestro. "No se nos pasaba por la cabeza que Kiko pudiese llegar a esta situación. Ya no es ningún niño ni ningún adolescente, y mucho menos es torpe. Tiene una familia, dos hijas, una mujer, un futuro, se para, piensa y, como todos sabemos, lo que ha hecho es pedir responsabilidades y ver dónde están sus cosas".

Sobre la cantante sevillana, Canales Rivera aseguró que esa es la Isabel Pantoja que su familia conoce: "Ese es el comportamiento que ella tuvo con mi abuelo, mi madre y mi tío. A nosotros lo que él la pueda tachar, de lo que yo he oído que ha dicho, no nos sorprende".

Tras varios días en los que el teléfono del torero no ha dejado de sonar para que se pronunciara sobre el tema, el primo de Kiko ha decidido hablar en Sálvame para hablar de su abuelo: "Yo creo que tenía la obligación moral de dar la cara por mi abuelo y decir que todo esto que Kiko ha dicho, él lo dijo en su día. Lo que más me duele de todo, que es lo que más satisfecho me hace sentir decir ahora mismo, es que por ello a él lo tacharon de neandertal, de cateto o de maleducado".

Lydia Lozano, que conocía a la familia, habló de que tenían "odio" por su abuelo, algo que José Antonio corroboró: "Fue un sufridor de toda esta situación, porque lo que le dolía era desaparecer y no conocer a su nieto".

A finales de la década de los 90, cuanto tenía unos 22 años, él mismo llamó a Isabel Pantoja para intentar que Kiko Rivera y su abuelo se conocieran y pasaran un día. "Casi me cuelga el teléfono. Me dijo que ni muerta, que no iba a hacer nada absolutamente por él. Empezó a hablarme mal de él y de mi madre", confesó.

Por ello, aunque él no está feliz por esta entrevista que dio Kiko Rivera por todo lo que está sufriendo, sí está contento porque el tiempo está dando la razón a su abuelo: "Es algo que él siempre decía: 'El tiempo de lo dirá'".