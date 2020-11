La Asamblea de Madrid pide que no se corte el agua a las familias vulnerables que no pueden pagar por la crisis

La Asamblea de Madrid aprobó este jueves por la noche una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno regional a que no corte el suministro de agua a las familias que no pueden hacer frente al pago por la crisis económica derivada de la pandemia. Se trata de una iniciativa conjunta de los grupos de izquierda (Unidas Podemos-IU, PSOE y Más Madrid) que ha salido adelante por unanimidad.

La PNL recoge el espíritu de la moratoria que se aprobó en toda España la pasada primavera para hipotecas y suministros básicos (agua, luz y gas), una medida del llamado 'escudo social' que puso en marcha el Ejecutivo central pero que expiró el pasado 30 de septiembre.

A petición de los grupos de izquierda, el parlamento regional solicita al Gobierno de la Comunidad a que, "en consideración con el actual estado de emergencia sanitaria", prolongue la prohibición de cortes de suministro de agua en los hogares de la Comunidad de Madrid donde presta los servicios de abastecimiento la empresa pública Canal de Isabel II.

La proposición no de ley también exige que esta medida se mantenga hasta, al menos, el 31 de enero de 2021, porque también se pone sobre la mesa la posibilidad de una prórroga si las condiciones provocadas por la emergencia sanitaria continúan.

