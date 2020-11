Wyoming, en 'El intermedio': "Isabel Díaz Ayuso es la mesías de la lucha contra la Covid"

Aunque el resultado de las elecciones en Estados Unidos consumió gran parte del tiempo de información de El intermedio, Wyoming también tuvo tiempo para repasar otras noticias de ámbito nacional, como las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso.

Sandra Sabatés destacó que Madrid cerrará "sus fronteras a partir del viernes coincidiendo con el puente de la Almudena. Durante su comparecencia en la Asamblea Regional, la presidenta de la Comunidad de Madrid se defendió de los ataques recibidos por la construcción del nuevo hospital de pandemias Isabel Zendal".

"Conozco a poco médico que no quieran inaugurar y formar parte de este proyecto pionero", afirmó Díaz Ayuso. "Diga que si presidenta, no hay ningún médico que no quiera participar en el primer hospital del mundo vacío", respondió Wyoming.

El presentador añadió que "es normal que los profesionales de la medicina adoren a Díaz Ayuso porque es toda una eminencia, la mesías de la lucha contra la Covid: Hace hospitales milagro y da unas explicaciones más difíciles de entender que las del Nuevo Testamento".