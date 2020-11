Tu horóscopo diario: viernes 6 de noviembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 6 de noviembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Es cierto que muchas veces te cuesta olvidar las ofensas y que eso te hace obsesionarte en cierto modo con el pasado, pero eso no es sano. Debes perdonar y seguir el camino sin mirar más atrás. Hay mucho por hacer y por disfrutar, piénsalo.

Tauro

Seguirás mirando a tu alrededor porque deseas encontrar alguien en quien confiar. Quizá es el momento de recurrir a un amiga o amigo del pasado que dejaste un poco de lado y al que ahora necesitas. Al principio puedes llevarte un chasco, pero luego todo funcionará.

Géminis

Marca bien tus tiempos y organízate mejor la agenda para dejar espacio a tu cuidado físico. Debes moverte más y huir del sedentarismo porque ahora necesitas que el deporte te ayude a controlar tu bienestar y mejorar tu salud en varios aspectos.

Cáncer

Sabrás disfrutar de algunos momentos que hoy pueden traerte unas sensaciones muy placenteras en muchos sentidos así que debes aprovechar que hay circunstancias positivas. Vive el momento y no des vueltas a nada, déjate llevar.

Leo

No te gustará meterte en demasiados asuntos laborales que crees que no van contigo y prefieres estar un poco al margen de todo, pero es no es demasiado generoso por tu parte. Piénsalo y te darás cuenta de que debes adoptar una postura clara.

Virgo

Un tema legal que viene de lejos comienza ya a cerrarse, pero deberás poner atención a cualquier clase de información, email o documento que te hagan llegar oficialmente ya que eso te dará la clave. No puedes dejar nada sin controlar.

Libra

No pienses en negativo ni te dejes llevar por la ira si encuentras algún problema o cualquier obstáculo en el trabajo. Si se trata de una persona con la que no te entiendes, lo mejor es que intentes el diálogo. Expón tus opiniones e ideas sin temor.

Escorpio

Utilizar el humor puede ser muy curativo hoy para ti en cualquier circunstancia incluso si no es nada divertida y presenta algún tono negativo. Te hará relativizar el problema, inténtalo y verás cómo hay cosas que no son tan graves.

Sagitario

Ojo con el perfeccionismo exagerado en algo que quieres hacer solo o sola. Si se trata de algo doméstico, plantéate que a lo mejor no hace falta que sea perfecto y que nadie te va a hacer ningún examen. No te pongas el listón tan alto.

Capricornio

De vez en cuando no es nada negativo plantearse que los cambios son algo natural. Hoy lo verás todo bajo ese prisma y te sentirás con más energía mental y con más ganas de emprender otros caminos. Tu mente se pondrá a funcionar.

Acuario

Vas a escuchar a alguien que te atrae mucho y que realmente sabe brillar allá donde esté y resulta de lo más atractivo en todas las circunstancias. Te dejarás llevar por una sensación apasionada y disfrutarás con ella. Soñar de vez en cuando es positivo.

Piscis

Pon a funcionar tu intuición y no te quedes en la superficie de las cosas. Debes poner más atención a los signos que se producen si quieres entenderlas. Investiga y profundiza en su auténtico significado y llegarás a conclusiones muy interesantes.