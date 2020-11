València i la seua àrea metropolitana generen a l’octubre 2.800 tones menys de residus que durant el 2019

La ciutat de València i la seua àrea metropolitana han generat durant el mes d’octubre 2.823,55 tones menys de residus que durant el mateix mes de l’any passat, segons les dades de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE). Aquests residus corresponen als que es recullen als contenidors de resta (gris) i d’orgànica (marró), ja que els residus reciclables depositats als contenidors groc, blau i verd no són gestionats per l’EMTRE.

El descens de més de 2.800 tones durant l’octubre consolida una tendència que es va iniciar al mes de març, amb l’inici del confinament provocat per la pandèmia de la COVID-19. Va ser a l’abril i maig quan es van registrar les caigudes més importants, amb un descens de més de 6.500 i de 4.900 tones, respectivament. En total, durant els primers 10 mesos de l’any, s’ha registrat un descens de 24.285,69 tones, un 4,91% menys.

Per al president de l’EMTRE i vicealcalde de València, Sergi Campillo, “aquestes xifres mostren l’impacte del coronavirus en l’àrea metropolitana, ja que la producció de residus és un indicador de l’activitat econòmica. Sembla que la baixada respecte a l’any 2019 serà d’un 5% en finalitzar l’any, si bé cal tindre en compte que durant els primers dos mesos i mig de l’any l’economia estava en expansió respecte al 2019”.

Es manté el descens a la ciutat de València

Pel que fa a les xifres en la baixada de producció de residus, la major part d’entre tots els municipis de l’àrea de l’EMTRE correspon a València. En concret, la ciutat ha generat aquest mes d’octubre 2.539,69 tones menys de residus que en el mateix mes de l’any passat, una caiguda del 10,18%. Una dada similar a la de juny, juliol i setembre, només trencada per la d’agost quan el descens va ser de poc més de 1.200 tones.

Per municipis, cal destacar la baixada experimentada per Sant Antoni de Benaixeve, de 84,74 tones de residus, un 20,08% menys que a l’octubre de l’any passat. A Paterna també hi ha una caiguda de 102,34 tones, un 3,85%. Altres municipis amb descensos significatius són Mislata, amb 42,96 tones i un 4,38% menys, i Burjassot, que ha generat 20,82 tones menys de residus que al 2019 i que representa una baixada del 2,03%.

La producció de residus creix en alguns municipis

Algunes poblacions han incrementat la generació de residus durant el mes d’octubre, tot i no ser la norma general. A Torrent s’han arreplegat 179,66 tones més que a l’octubre del 2019, un augment del 6,56%. En aquest municipi s’han registrat increments en la generació de residus durant tots els mesos del 2020, excepte a l’abril, quan les mesures de confinament per la COVID-19 van ser més estrictes. Meliana, amb 30,50 tones més, puja un 11%, mentre que la generació de residus creix a Alfafar en 24,30 tones, un 6,12% més.