Un año de la desaparición de Marta Calvo

Manuel no se olvida de su vecina Marta. Este sábado todos la recuerdan en este pueblo valenciano, justo el mismo día en el que se cumplen doce meses de la desaparición de esta joven valenciana de «25 años, 1,65 de estatura, complexión delgada, pelo castaño y ojos marrones», como reza el cartel de su desaparición difundido entonces por la asociación SosDesaparecidos y que aún circula por las redes sociales.

«Desde el primer día no me creí su versión de que la hubiera tirado al vertedero», reflexiona con amargura Joaquín Amils (presidente de SosDesaparecidos), sobre Jorge Ignacio P. J., principal sospechoso de la desaparición de Marta y autor confeso de su descuartizamiento.

Él mismo se personó ante la Guardia Civil un mes después de los hechos, el 4 de diciembre de 2019, y allí contó que algo salió mal durante un encuentro sexual, que la joven murió por causas naturales y que él se asustó y de seshizo del cadáver. La semana pasada, durante una vista judicial, mantuvo la misma versión: «Yo no he matado a nadie», se limitó a decir un acusado que permanece silente desde entonces para desesperación de los investigadores y de la familia de Marta Calvo.

Un sistema demasiado "garantista"

«Es el sistema que tenemos, que no protege para nada a la víctima ni a la verdad», se lamenta Amils, para quien el sistema penal español es «garantista» en exceso al no obligar al presunto autor de un crimen a tener que demostrar su inocencia.

«Él no tiene que probar que la mató cuando todos los indicios y las pruebas señalan en esa dirección», dice Amils, para quien el sistema tendría que funcionar justamente al revés: «Si no puede probar que no la mató, se le debe imputar un asesinato como ocurriría en Estados Unidos».

Ahora, muy al contrario, al no haber cuerpo no hay delito. Y el mensaje para la familia no puede ser más desalentador: «Solo queda reconstruirte y luchar porque el caso de tu hijo no quede en el olvido», explica Amils, padre también de un joven desaparecido.

Es un calvario que conocen bien muchas familias españolas, entre ellas la de Marta del Castillo, cuyos padres siguen esperando poder encontrar el cuerpo de su hija. La joven sevillana tenía 17 años cuando desapareció en enero de 2009.

Cartell de la desaparició de Marta Calvo SOSDESAPARECIDOS

El caso de Marta Calvo, como ocurrió con el de Marta del Castillo, permanece bajo secreto de sumario. La escasa colaboración del implicado complica las labores de los investigadores y convierte en un infierno el día a día de quienes la conocieron. «Es muy duro pensar dónde estará», cuentan a 20minutos fuentes de la familia de la joven.

Es normal el desaliento de unos familiares que se enfrentan a un «crimen de manual», reconoce Amils. El sospechoso de la muerte de Marta Calvo es un hombre latino que tiene antecedentes y al que –tras la magnífica labor de los agentes que siguen el caso y de la colaboración de algunas víctimas que salieron ilesas– podrían imputársele al menos otros tres homicidios y hasta un total de 16 víctimas a las que habría agredido.

Todas estas mujeres son prostitutas con las que el descuatizador confeso de Marta mantuvo encuentros y a las que introdujo cocaína en los genitales con la intención de causarles la muerte.

Nada más conocerse la desaparición de Marta Calvo, algunas de las mujeres que salieron ilesas contactaron con los investigadores para contar lo que sospechaban: que podían haberse topado con el sospechoso mientras ejercían la prostitución. Los agentes se pusieron sobre la pista y pudieron corroborar las versiones de todas ellas.

Luego, tirando del hilo, llegaron a la conclusión de que además de Marta Calvo, Jorge Ignacio P. J. tiene tras de sí una lista de cadáveres que podría incrementarse.