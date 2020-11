Rubio aboga por "tener visión adecuada" de la atención a las personas mayores y el papel de la ayuda a domicilio

Ha puesto el acento en que "nos hemos olvidado que de cada 100 personas mayores, solo 5 residen en centros, por lo que hay que dar cobertura al resto" y de allí ha resaltado la importancia del servicio de ayuda a domicilio.

Por otra parte, ha recordado, en su intervención, todo "lo que se ha perdido" en dependencia desde el 2012, pero principalmente en la financiación, donde las Comunidades Autónomas "están soportando el 80 por ciento del pago, y el 20 por ciento lo abona el Gobierno central"

Ha sido en una interpelación del Grupo Parlamentario Mixto-IU al Gobierno en materia de dependencia, presentada por su portavoz, Henar Moreno. La misma la ha centrado, sobre todo, en la situación de las trabajadoras de ayuda a domicilio por la "precariedad" en la que se encuentran la mayoría del colectivo.

Moreno ha apuntado que en muchos municipios o mancomunidades el personal "está subcontratado" o el servicio "privatizado" con empresas que "actúan ilegalmente mientras que administraciones miran a otro lado". Por ello, ha reclamado que "se controle y mejore" la gestión porque "muchos pequeños ayuntamientos no pueden ejercer el control, que podría ser ejercido por el Gobierno central".

La diputada de IU ha abogado asimismo por "conceder todas las horas necesarias" para la atención al domicilio.

DIÁLOGO SOCIAL

Por otra parte, el PP ha interpelado en materia de diálogo social y relaciones laborales, por parte de su diputado, Alfonso Domínguez, que ha recordado que con su formación esta materia "ha sido siempre buena", hasta el punto de señalar que el actual Gobierno "recogió una herencia luminosa que han degradado en un solo año".

El parlamentario 'popular' ha asegurado que han usado el diálogo social para "oscurecer la política pública y esconderse de todos los debates". Además, ha indicado que "han excluido" a varios sindicatos y asociaciones, y con los que se ha reunido -UGT, CCOO y FER- "ha lanzado criticas duras" en materia de sanidad o la gestión de la pandemia.

Domínguez ha afeado también que "abandonase" a sectores como la hostelería, comercio y turismo, de ahí que le haya pedido que "rectifiquen" el modelo de diálogo social, y "evite esconderse de la sociedad"

Por su parte, el consejero de Desarrollo Autonómico, José Ignacio Castresana, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el Consejo Riojano de Diálogo Social que "han tenido que abordar en poco tiempo los problemas a tiempo real", y lo ha hecho con "generosidad, flexibilidad y entrega".

En este sentido, ha destacado que dicho Consejo se ha convertido "un instrumento de interlocución claro, que hemos potenciado en esta legislatura", siendo un "espacio permanente de reflexión y análisis". Entre los hitos que ha subrayado, Castresana, se encuentra el retorno ordenado y seguro a los puestos de trabajo, pero sobre todo el Acuerdo de Reconstrucción de La Rioja, que ha derivado en el Plan de Reactivación Económica. "La economía riojana se ha comportado como una de las mejores del país y se ha reactivado en el último trimestre", ha concluido.

PAC

El Partido Popular ha interpelado, también, al Gobierno de La Rioja, a través de su diputada, Noemí Manzanos, sobre agricultura y ganadería, recordando que "podría haber copiado la de hace nueve meses, porque no ha habido nada nuevo, y todo, sin embargo, ha ido a peor para el sector" porque "la consejera no está defendiendo sus intereses". Ha lamentado el acuerdo de la Política Agraria Común (PAC) en Europa, que "no beneficia" a La Rioja.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Eva Hita, ha negado estas acusaciones sobre la PAC, que ha apuntado que "a pesar de las condiciones de negociación, que no han sido las más favorables, ofrece grandes oportunidades para el sector".

De hecho, ha resaltado que "dota de mayor seguridad a agricultores y ganaderos en el periodo transitorio", así como apoya el modelo de economía familiar, a la mujer en el campo, a las inversiones en modernización de regadíos o para la incorporación de jóvenes. Además, para concluir ha realizado un repaso por las actuaciones realizadas por su departamento para el sector, en la que ha destacado actuaciones en materia vitivinícola, recordando que han tenido que hacer frente a la "desastrosa gestión" en este ámbito realizada por el Gobierno anterior del PP.