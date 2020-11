El temporal d'aigua, vent i pedra danya més de 800 hectàrees de cultiu valencià en 24 hores

La zona més afectada pel temporal d'aigua, vent i pedra és el triangle format per Sollana, Almussafes i Benifaió (entre les comarques de la Ribera Baixa i Alta de València), on hi ha camps de caquis, hortalisses i cítrics amb un grau d'afecció que afecten fins al 100% de la collita.

Aquest fenomen, que arriba en plena campanya de recol·lecció, dona per perduda la temporada per als agricultors més afectats, alerta l'organització agrària en un comunicat.

Un altre punt castigat per la tempestat és El Perelló (en el terme valencià de Sueca), els hivernacles del qual han patit el trencament de plàstics i mantenen hortalisses de temporada totalment cobertes pel nivell de l'aigua. Aquests danys se sumen als de la DANA del setembre del 2019 i el temporal 'Glòria' el passat mes de gener.

L'acumulació de precipitacions en poques hores de la matinada també ha ocasionat inundacions en altres explotacions, arrossegaments de terres i desperfectes en infraestructures agràries com camins rurals, murs, séquies i motes d'arròs en el Parc Natural de l'Albufera de València.

Els agricultors reclamen així a Agroseguro que agilitze els peritatges quan finalitze la gota freda i es puguen avaluar els sinistres. També sol·liciten a les administracions que establisquen línies d'ajudes i mesures fiscals dirigides a qui més pèrdues han patit.

RECARREGA D'AQÜÍFERS

Per contra, la gota freda té uns efectes beneficiosos per a l'agricultura en els llocs on la pluja cau d'una forma més gradual i permet una correcta absorció en el sòl, ja que recarrega els aqüífers després de mesos de sequera, neteja els arbres i millora la qualitat dels fruits, principalment cítrics tardans i olives pendents de recollida.