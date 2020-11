Diputación.-Sergio Mantecón se pone el maillot de la Titan Desert Almería en su etapa más atípica

La Titan Desert es una de las pruebas ciclistas más duras del mundo, y la etapa de hoy ha sido una buena prueba de ello.

'Costa de Almería' ha mostrado en los días de competición que es un destino donde en pocos kilómetros se pueden vivir las cuatro estaciones del año.

La meteorología, donde hasta el granizo ha hecho acto de presencia, ha llevado a la dirección de carrera a tener que cortar la etapa en la segunda estación de hidratación para garantizar la salud y seguridad de los corredores.

Era el kilómetro 56 de los 106 que estaban programados y coincidía con el final del SKODA Challenge, un tramo cronometrado en el que el más rápido se llevaba un minuto de bonificación.

El recorrido de hoy ha pasado por los municipios de Tabernas, Senés, Velefique, Olula de Castro y Castro de Filabres.

Manuel Tajada, el director deportivo de la carrera, ha apuntado que "hemos tomado la decisión de finalizar la carrera en el Alto de Velefique tras analizar la información meteorológica de la que disponíamos y el informe tanto del control que allí había ubicado, como de las dos bicicletas de apertura de carrera que una hora y media antes habían salido del campamento".

"El regreso de los participantes hasta el campamento ha sido libre siguiendo la carretera de evacuación y el track a partir del avituallamiento 3, siendo obligado llegar al campamento en bicicleta", ha dicho.

Fue Sergio Mantecón el primero en cruzar el arco. Lo hacía en 2h15'31, aventajando en 13 segundos a José Quillo Márquez, en 27 a David Arroyo y en 56 segundos al hasta hoy líder Josep Betalú.

Además, el propio Mantecón fue el más rápido en hacer los 16 kilómetros con sus 840 metros de desnivel positivo del SKODA Challenge.Lo hizo en 56'35, 50 segundos más rápido que el segundo clasificado, David Arroyo. Con este resultado, Mantecón se sitúa líder a 44 segundos de Josep Betalú.

El 15º aniversario de la Titan Desert no puede estar más emocionante. La última etapa cobra todo el protagonismo.

El equipo KH7 Logifrio, en el que se encuentran entre otros Miguel Induráin, Melcior Mauri, Iván Díaz, Sergi Escobar, Oriol Colomé o Sylvain Chavanel, tenderá una auténtica emboscada para desbancar a Mantecón del liderato y que Josep Betalú, su líder, pueda recortar la distancia y así auparse con la quinta victoria consecutiva en la Titan Desert.

SIN CAMBIO EN LA CLASIFICACIÓN FEMENINA

Cuatro victorias de cuatro etapas. El dominio de Clàudia Galicia en esta Titan Desert está siendo incontestable y hoy, de nuevo, ha sido la más rápida entre las chicas en cruzar el arco de llegada.

De hecho, se ha clasificado en 27ª posición de la general 2h35'51 contando el minuto de bonificación por ganar el SKODA Challenge. Con esta victoria, Galicia es primera clasificada con 35 minutos de renta.

En la lucha por el segundo lugar, Sílvia Roura ha vuelto a aventajar a su principal rival, Ramona Gabriel.

Esta vez en casi cuatro minutos, lo que le hace prácticamente asegurarse el lugar de honor en el cajón tras la mundialista Galicia.

Sergio Mantecón se ha referido a la etapa de hoy. "Han sido unas condiciones realmente extremas y exigentes. Y se le ha juntado la gran subida que había y sobre todo la velocidad que se ha impuesto ya que había la bonificación especial. Era muy importante para mí llevarme este tramo así que he ido a por todas. Al final todo ha salido bien así que estoy muy contento. El objetivo era coger el maillot de líder. Ahora tocará defenderlo. Betalú es como yo, gente muy inquieta, lo probará de todas las maneras como yo he hecho con él, así que ahora a mí me tocará defender", ha señalado.

Además, el nuevo líder de la carrera ha valorado que la Titan e"s diferente a todas las otras carreras que he hecho". "Llevo 20 años compitiendo y es algo nuevo para mí. Cada día voy disfrutando y aprendiendo cosas nuevas. Es una gran experiencia no solo la parte deportiva sino la vivencia en los campamentos con todo el mundo. Espero volver".

Clàudia Galicia ha asegurado que "la etapa reina se ha convertido en la etapa épica". 2Se ha demostrado que en la Titan, hasta que no cruzas el arco de meta, no hay nada decidido. Además de una carrera, es una aventura. Pueden pasar mil cosas distintas, aventura en estado puro. Estoy contenta de haber ganado la etapa de hoy, pero mañana toca otra etapa que también será dura, así que poco a poco", ha concluido.