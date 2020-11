Cs sitúa a los autónomos y las pymes como "objetivo prioritario" de las inversiones del Ayuntamiento

Según ha dicho Albás en una nota, "la crisis tiene con el agua al cuello a miles de autónomos y pequeñas y medianas empresas de la ciudad y nosotros, como gobierno local, debemos darles una respuesta para evitar que muchos de ellos no puedan sobrevivir".

Por ello, la primera teniente de alcalde ha asegurado que "el grupo de Ciudadanos asume este objetivo como prioritario, porque sólo si se salva este sector se podrá afrontar el futuro con mayor certidumbre, teniendo en cuenta que es una pata principal de la economía de Córdoba".

En este sentido, Albás ha apuntado a "la necesidad de que se arbitren nuevas ayudas o medidas que sirvan de inyección económica para este colectivo, que desde marzo está sufriendo unas enormes pérdidas".

"Antes de tomar la decisión última del destino de estos remanentes, vamos a hablar con todos los grupos de la oposición municipal, pero desde Ciudadanos tenemos claro que el objetivo tiene que estar en que los autónomos y las pymes sean capaces de tirar para adelante", ha resaltado.

Albás ha recordado que "el compromiso del Consistorio con los autónomos es firme desde el momento en que estalló la pandemia" y, como ejemplo, ha citado que el Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec) ha entregado ayudas por valor de 3,34 millones de euros a autónomos, empresas y entidades desde que se declaró el estado de alarma hasta mediados de septiembre, un tiempo en el que ha hecho públicas siete líneas de ayuda, con 1.600 solicitudes.

La también delegada de Turismo y Desarrollo Económico ha insistido en que "el momento de ayudar a los autónomos es ahora, que es cuando lo necesitan". "Si esperamos más, seguramente muchos de ellos ya no existan", ha manifestado Albás, quien ha añadido que "no es momento de debatir y debatir, si no de llegar a acuerdos ágiles que permitan dar dinero a las personas que realmente ven peligrar su sustento de vida y el de su familia".

"DAR CERTIDUMBRE"

Asimismo, la edil ha señalado que "estas medidas de apoyo se sumarían a las que ya ha puesto en marcha la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, con ayudas al alquiler para autónomos, préstamos avalados al 100% para pymes y trabajadores por cuenta propia y estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo".

"Es el momento de dar certidumbre y seguridad a un colectivo que no sabe si va a poder mantener su negocio y, por añadido, dejar sin empleo a las personas que tiene contratadas", ha indicado Albás.

Además, la primera teniente de alcalde ha asegurado que "las inversiones que va a realizar el Ayuntamiento con los 17 millones de remanentes también van a tener como objetivo prioritario los servicios sociales", dado que "son muchas las familias que van a necesitar ahora más que nunca al Consistorio para cubrir sus necesidades básicas debido a la crisis económica que se padece", ha apostillado.