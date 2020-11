Coronavirus.- Sant Jordi decreta el confinament del municipi davant l'augment de contagis en la comarca

"És preferible previndre per responsabilitat abans que haver de prendre mesures de xoc, com està passant en altres municipis de la comarca, alguns de l'entorn de Sant Jordi", ha explicat el primer edil, qui considera important que els veïns "siguen conseqüents, vagen amb compte i limiten les seues activitats socials per a evitar contagis".

El decret que ha firmat l'alcalde de Sant Jordi aquest matí suposa el tancament de totes les instal·lacions municipals i dels parcs, la suspensió de totes les activitats esportives i deixar sota mínims els servicis que es presten en l'Ajuntament. Encara que solament hi ha dos nous casos en el poble, les mesures de confinament afecten també els treballadors municipals.

Iván Sánchez ha demanat responsabilitat a tots els veïns "per a superar junts aquesta situació tan complicada". Considera que "és preferible prendre aquesta mesura de forma preventiva i no de xoc, com està passant en altres pobles, en vista de l'augment de casos en tota la comarca, que està afectant prou els municipis de l'entorn de Sant Jordi".

L'Ajuntament de Sant Jordi mantindrà operatius tots els servicis essencials i oferirà informació de manera fluïda perquè els veïns del municipi sàpien en tot moment quines novetats puguen sorgir.