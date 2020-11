Un observatori de Sueca arreplega 372 litres i Alzira i Carcaixent superen els 200 en les últimes 12 hores

Segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia, també s'ha superat el centenar de litres per metre quadrat a Guadassuar (167,4), Pinet (163,6), Real (125,8), Barx (122,8), Castelló -abans Vilanova de Castelló- (121,4) i Xiva (111,6). Manuel ha registrat 98,2 litres; Dosaigües, 81,6 i Algemesí, 64,6.

Bona part de municipis de la Ribera han suspès les classes a la vesprada, i a més les pluges han obligat a suspendre la circulació de Metrovalencia entre Picassent i Algniet. També s'ha suspès la circulació de Rodalies entre Silla i Alzira.

A Alzira s'ha desbordat el barranc Fosc a l'altura de l'antiga Avidesa. A més, l'Ajuntament ha recomanat traure els cotxes de les zones inundables i portar-los a zones altes, i ha alertat els ciutadans que vagen amb compte en les avingudes Vicente Vidal i Ausiàs March i el carrer Gandia.

Mentre, el consistori de Cullera ha tancat també totes les instal·lacions esportives i la programació cultural, i ha demanat a la població "màxima prudència" i que "evite els desplaçaments innecessaris".

372 LITRES EN LA MUNTANYETA DELS SANTS

Per la seua banda, Sueca ha sigut una de les localitats que major quantitat d'aigua ha acumulat, amb eixos 372 litres en la Muntanyeta dels Sants i 306 al Mareny de Barraquetes. A més, han caigut 245 litres al Perelló i 189 en el casc urbà de Sueca.

"Per fortuna, no s'han hagut de lamentar danys personals, però els bombers han hagut de realitzar alguna actuació per a solucionar les conseqüències de l'aiguat", ha indicat el consistori, que ha agregat que "s'han vist inundats" els embornals.

L'Ajuntament està treballant conjuntament amb el Centre de Coordinació d'Emergències, i el seu director, José María Ángel, s'ha posat en contacte amb nosaltres per a oferir recursos materials i humans.

En aquests moments, continuen tallats al trànsit alguns camins i carreteres, com la nacional Natzaret-Oliva, des de l'eixida de Bega de Mar fins al Mareny; la carretera que connecta Sueca amb Mareny Blau; la que uneix la Creu amb la Muntanyeta dels Sants; algunes més secundàries de la zona de les Cendroses i cap a la mar.

En el casc urbà de Sueca s'han vist afectats alguns carrers de les zones més profundes (Foresos, Patilots, Centre de Salut).