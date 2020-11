Ribó demana a Sánchez que els ajuntaments participen en la gestió i recepció dels fons europeus

Ribó ha traslladat aquesta demanda a Sánchez durant la conversa que tots dos han mantingut després de la presentació a València del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia Espanyola, segons ha informat l'Ajuntament de la ciutat en un comunicat.

Així mateix, ha assenyalat que el primer edil ha aprofitat aquesta convocatòria per a sol·licitar al ministre Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ajudes estatals al transport públic, "terriblement perjudicat pels efectes de la Covid-19.

"Crec que és molt important, tant per a l'Estat espanyol com per a la Comunitat Valenciana i per a la ciutat de València tots els elements que ha plantejat" el cap de l'Executiu central durant la presentació del citat pla, ha exposat el responsable municipal després de l'acte. Entre aquests assumptes ha citat l'agenda urbana, els temes de noves energies i els socials.