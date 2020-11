Los frustrados planes de Melyssa Pinto en su estreno como empresaria: "Tengo muy mala suerte"

Melyssa Pinto se ha convertido en uno de los rostros más populares de Mediaset gracias a su participación en La isla de las tentaciones, el reality en el que, a pesar de haber roto con su expareja Tom Brusse tras ocho meses de relación, ha podido dar el salto a la fama desarrollando así su faceta como empresaria.

Sin embargo, la joven no deja de toparse con baches que le están impidiendo sacar adelante sus planes. La influencer también es diseñadora de moda, por lo que se ha lanzado con su propia firma de ropa, Melyssa Pinto collection, aunque la página web le está dando algunos problemas.

La página web debía estar activa desde el pasado mes de octubre, pero por motivos ajenos a la expretendienta deMujeres y hombres y viceversa, finalmente se fijó la fecha de apertura para el 4 de noviembre. Pero el espacio se colapsó debido a la gran cantidad de visitas que recibió y esto derivó en otro problema.

El técnico que trabaja con la catalana no era capaz de recuperarla debido a un daño interno, una información que Pinto compartió a través de sus stories en Instagram. "Tengo muy mala suerte", admitió, visiblemente apenada.

Por suerte, este jueves, la página web ha vuelto a funcionar. "No se si estar contenta o no porque me da hasta vergüenza deciros tanto que sí que no", ha explicado la joven al millón de seguidores que sigue sus pasos. Además, ha confesado que se siente estresada.

Afortunadamente, los fans de la catalana pueden acceder de nuevo a Melyssa Pinto collection. Y, además, pronto podrán visitar su nuevo canal de Mtmad, que tendrá como nombre Paraíso Melyssa. "Quiero que nos sintamos más cerca, que me conozcáis un poquito más a mí y yo a vosotros", anunció el pasado martes.