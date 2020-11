Puig urgeix Sánchez a acabar amb els "greuges" entre comunitats encara que reconeix l'"esperit autonomista" del Govern

Encara que ha reconegut l'"esperit autonomista" del Govern en tota la pandèmia, creu que és el moment d'evitar que la recuperació vaja a diferents velocitats perquè "Espanya supera l'M-30".

Així ho ha reivindicat el també baró socialista en la seua compareixença prèvia a la presentació de Sánchez del pla nacional de "resiliència" per a eixir de la crisi, un acte en el Museu de les Ciències amb empresaris.

Després d'agrair el gest de triar València com a primera parada d'en la presentació del pla, ha cridat a unir l'Espanya real com "un deure identitari, de drets, igualtat i llibertat" a partir del "pla Marshall" que suposarà la injecció de fons europeus el 2021.

Puig ha destacat l'"esperit autonomista mai abans vist en la història de la democràcia" que creu que segueix el Govern central des de març, però ha demanat que el pla de recuperació no siga un pegat i reconega l'actitud, l'esforç i el "coratge" de la societat.

Ha defès l'acord, la serenitat i les aliances com els tres pilars de la "via valenciana", com sol definir a la gestió de la crisi, "mentre altres territoris fan de la confrontació, el caos i la fractura la seua resposta irresponsable davant el virus".

'TRELLAT' CONTRA EL SOROLL I LA FÚRIA

Per contra, ha assegurat que a la Comunitat Valenciana impera el trellat o sentit comú, però també la sensatesa, l'estabilitat i la confiança "tan necessària en una Espanya satisfeta de soroll i fúria". Ha demanat seguir aquest exemple perquè totes les institucions facen de "palanca" dels fons europeus.

"No podem perdre ni un sol dia, necessitem estendre ponts", ha reivindicat, cap a una Espanya més sostenible, digital i protectora que creu que entronca amb l'estratègia de reconstrucció la Generalitat fins al 2027.

Puig ha advertit que l'eixida de la crisi passa per presentar bons projectes a Europa i, sobretot, per gestionar els fons amb eficiència. "Si captem un mínim de 14.000 milions en sis anys, es traduirà en la creació de 90.000 llocs de treball en tres anys", ha estimat.

I ha apuntat com a reptes de futur una transformació profunda de l'administració, per a reduir els tràmits i que "els nous fons no ensopeguen amb l'embut de la burocràcia", o una transició digital i econòmica justa que "no deixe els més febles com a víctimes".

DEMANA MADURESA A LA RESTA DE PRESIDENTS

En clau sanitària, davant la segona onada de la pandèmia, el president valencià ha recordat que la cogovernança per la qual aposta el Govern central "obliga les CA a assumir les seues responsabilitats".

Açò suposa que "no és el moment de centrifugar la responsabilitat ni del govern ni de l'oposició". "No podem estar en la queixa permanent, no és un exercici de maduresa", ha emfatitzat, recordant que les autonomies també són Estat i han d'actuar com a tal "allunyant-se de partidismes".

"Més enllà d'himnes i banderes, és l'hora del patriotisme cívic, el patriotisme valencià que ens agermana: una societat adulta que assumeix la seua responsabilitat. Espanya pot i la Comunitat Valenciana també podrà", ha reblat.