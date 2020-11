Coronavirus.- Sánchez destaca la "via valenciana" com a exemple en la pandèmia i demana abandonar la confrontació

Sánchez ha presentat el 'Pla de recuperació, transformació i resiliència de l'economia espanyola' en el Museu de les Ciències, en un acte amb empresaris i representants institucionals com el president de la Generalitat, Ximo Puig.

La unitat, ha reivindicat, és "l'única alternativa" que es pot permetre Espanya i "l'única que es mereix", amb l'objectiu d'assentar un creixement robust tant de l'economia valenciana com la de tot el país.

"La Comunitat Valenciana té un capital humà i unes possibilitats immillorables", ha destacat en relació el seu potencial innovador, la seua tradició de col·laboració públic-privada, la seua situació geogràfica privilegiada, la riquesa de la seua terra i el "tresor" de la seua cultura. Són fortaleses amb les quals, al seu juí, mereix desenvolupar el seu capital humà en tot el seu potencial.

El cap de l'executiu ha començat el seu discurs recordant quan es va estrenar 'Bienvenido Mister Marshall' a mitjan segle XX -el 2021 se celebra l'Any Berlanga-, mentre "hui el cotxe de Berlanga no podria travessar la plaça de l'Ajuntament de València perquè és la segona ciutat més peatonalitzada d'Espanya".

Amb aquest exemple ha cridat a aprofitar l'oportunitat històrica que suposaran els fons europeus de reconstrucció per a regions com la Comunitat Valenciana, "situada en primera línia d'eixida per a eixe futur", a més de preguntar-se "què serem capaços de fer l'any 2030 o el 2050". "Estem davant un canvi d'època per a un creixement robust", ha reafirmat.

Tirant la vista arrere, Sánchez ha recordat que l'última vegada que va estar a València va ser el 25 de gener pels danys de la borrasca 'Glòria', "encara que hui parega que va ser en la prehistòria". Però ha demanat que les prioritats de futur són hui les mateixes que aleshores, més enllà del coronavirus, com el sector de les cures o la transformació energètica, amb el Mediterrani com a "zona zero" del canvi climàtic.

Ha defès així "una Comunitat Valenciana 'verda', digital, feminista i cohesionada" i ha garantit que alguns dels seus sectors clau, com el turisme o l'automoció, eixiran "encara més fortes" de la crisi, així com que tindrà un paper rellevant en l'estratègia del Govern per a eixir de la crisi.

Però, per a aconseguir-ho, ha tornat a urgir al fet que el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) tire endavant en el Congrés abans de la fi de l'any, assegurant que es veuran beneficiats tots els valencians en atendre algunes "demandes històriques" en infraestructures. Són uns comptes "transcendentals" per a la Comunitat Valenciana, amb quasi 1.200 milions, un 57% més, i el 9,6% del total d'Espanya.

INVERSIONS CRUCIALS

Inversions "crucials" per al també líder del PSOE com els 38 milions per al transport metropolità de València, els fons per al condicionament de la costa davant l'"amenaça de mort" del canvi climàtic, la millora dels trens de rodalies, l'assumpció del deute de la Marina de València o els beneficis fiscals per a la València Capital Mundial del Disseny 2022.

A llarg termini, ha confiat que aquestes actuacions serviran per a obrir camí al pla de resiliència i als projectes beneficiats de fons europeus, amb la meta de modernitzar el turisme o l'agricultura, descarbonitzar la indústria valenciana o "donar l'espenta definitiva a una infraestructura clau com el Corredor Mediterrani, una de les principals demandes per a millorar la competitivitat". També ha cridat a "retornar a la Comunitat la posició d'excel·lència internacional en R+D+i".

El president ha posat com a exemple algunes companyies valencianes "pioneres" com Sapiens Energia o les de videojocs elit3d, Spherical Píxel o Codigames. "Les empreses de València també arriben a Silicon Valley", ha celebrat en relació a Cuatroochenta, amb el que "la Comunitat Valenciana pot ser l'avantguarda del teixit digital que necessita Espanya".

En la mateixa línia, ha ressaltat el compromís amb la igualtat gràcies a iniciatives com l'Espai Lidera de València, així com l'alineament del projecte educatiu de la Generalitat i del Govern central, els projectes socials de la cooperativa Consum o l'empresa Timpers de sabatilles dissenyades per cecs.

"A la Comunitat Valenciana existeix una gran sensibilitat per la recuperació de la cohesió social i territorial i per un creixement inclusiu", ha manifestat, cridant a seguir aquesta direcció en tota Espanya.

I ha reblat: "Hem de triar entre ambició o resignació, capacitat o debilitat, unitat o enfrontament. Siguem conscients del moment històric i donem exemple al món; aquest és un país admirable".