El Gobierno de Aragón no plantea nuevas restricciones para las residencias, pero no las descarta

20M EP

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha manifestado que en estos momentos "no se ha planteado ninguna modificación" a las limitaciones y medidas establecidas en las residencias de personas mayores para evitar la propagación de la COVID-19, pero "no podemos decir que no se vayan a tomar más medidas" restrictivas.