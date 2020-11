Adelante insta a Espadas a modernizar el servicio de Sevici y "no abandonarlo a su suerte"

En un comunicado, la formación recuerda que en septiembre de 2019 se aprobó una moción de Adelante que instaba al gobierno municipal a impulsar una renegociación del contrato de Sevici "para modernizar y mejorar la calidad de este servicio", entre otras propuestasvinculadas al Plan Andaluz de la Bicicleta y al propio plan director del Ayuntamiento en materia ciclista.

En este sentido, González Rojas ha criticado que "el incumplimiento de aquella moción es más que notorio". "Mientras conocemos por la prensa la intención de varias empresas privadas de iniciar en nuestra ciudad una sistema de préstamo y alquiler de bicicletas eléctricas, seguimos sin noticias de qué piensa hacer el gobierno con el sistema público de Sevici" ha reconocido el portavoz de la coalición de izquierdas.

Rojas ha destacado que se ha registrado una batería de preguntaspara la próxima Comisión de Control "porque nos tememos que el gobierno no ha movido un dedo para mejorar este servicio". La iniciativa registrada busca conocer qué pasos habría dado el equipo de Juan Espadas para cumplir la moción aprobada y si ha negociado o no con la concesionaria JCDecaux; así como las medidas que piensa adoptar elAyuntamiento para compatibilizar el Sevici con otros servicios de préstamo en auge.

Adelante también preguntará por la previsión de ampliar el número de estaciones en zonas donde no exista el servicio y hace especial hincapié en la necesidad de llevar el Sevici a los barrios de Palmete y Padre Pío, "donde no ha llegado en todo este tiempo". "Sevici fue pionero en España y fruto de un gobierno, con Izquierda Unida al frente de lamateria, que sí creía en la bicicleta", ha añadido Rojas, que insiste en la necesidad de modernizar el sistema de préstamo y mejorar la calidad de las propias bicicletas "para que no pierda competitividad después de estar más de 13 años en funcionamiento".