Silvia de Suecia se sincera sobre la demencia y la muerte de su madre

A sus 76 años, Silvia de Suecia no ha dudado en abrirse y sincerarse sobre la muerte de su madre, Alice Sommerlath. La reina, nacida en Alemania, es una de las monarcas más queridas y admiradas de Europa y si recientemente su compromiso social crecía y se hacía vigente, ahora ha decidido que es hora de que su pueblo entienda las razones por las que lucha con tanto ahínco contra las injusticias.

La esposa del rey Carlos Gustavo ha concedido una entrevista con la emisora SVT donde ha hablado de uno de los episodios más tristes de su vida y para enseñar que, en ocasiones, la procesión va por dentro. "Estás feliz por fuera, pero en tu interior estás llorando", ha admitido.

La soberana se ha mostrado honesta a la hora de tratar el espinoso asunto del fallecimiento de su madre en 1997, tras una larga depresión severa y un tratamiento que no logró disipar toda esa negatividad que encerraba. La medicación no logró el efecto deseado y fue entonces cuando se optó por otro método que, sin embargo, no obtuvo el resultado esperado.

"Le dieron medicamentos y descargas eléctricas en ambos lados de su cerebro", ha confesado Silvia de Suecia sobre su madre, que poco después comenzó a sufrir de demencia, algo que siempre le ha hecho sospechar que fue provocado por los susodichos shocks.

"A veces preguntaba por mi difunto padre. Una y otra vez y siempre había que explicarle que ya no estaba vivo", ha comentado la reina, que ha explicado a su vez cómo fue el proceso de deterioro mental de Alice Sommerlath, llegando a padecer grandes lagunas de memoria en palacio.

En última instancia, cuando era cuidada por su hija en el Palacio de Drottningholm, incluso llegó a olvidar los nombres de los miembros de su familia. Su muerte provocó una reacción en Silvia de Suecia, que puso en marcha el proyecto Silviahemmet, centrado en el apoyo y la atención hacia las personas con demencia.

"Era normal pensar que a la gente simplemente les llega el olvido cuando alcanzan la vejez. Pero es una enfermedad degenerativa cerebral muy grave. Los pacientes necesitan atención profesional", ha declarado la madre de las princesas Victoria y Magdalena.