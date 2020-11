Cvirus.- Sanitat inverteix 587,2 milions fins a setembre en mesures per a combatre la Covid-19

20M EP

La Conselleria de Sanitat ha invertit un total de 587,2 milions d'euros fins al mes de setembre en mesures per a fer front a les necessitats assistencials per a "combatre" la Covid-19, segons ha assenyalat aquest dijous la consellera Ana Barceló en la Comissió d'Economia de les Corts per a presentar els comptes del seu departament per al pròxim any.