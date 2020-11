Ayuso responde a una diputada de Más Madrid comparando la curva de contagios con su "boca mustia"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha protagonizado varios enfrentamientos verbales con los diversos grupos de la oposición, a raíz del nuevo hospital construido, el Hospital Isabel Zendal, en el pleno de la Asamblea de Madrid celebrado este jueves.

Las críticas por parte de Más Madrid, Podemos y PSOE vienen motivadas por las dudas que todavía existen en torno al personal que va a trabajar en dicho centro, además de algunos sobrecostes y la finalización del proyecto para que pueda ser utilizado. Ayuso ha señalado: “Qué mal lo va a pasar la izquierda según se vaya abriendo el Hospital Isabel Zendal y se empiecen a curar pacientes”.

El momento más destacado se ha producido cuando la presidenta madrileña ha decidido responder a las críticas de Mónica García, diputada de Más Madrid. "Usted solo dispara insultos, ataques y, sobre todo, infundios. La curva en la Comunidad de Madrid es el reflejo de la curva su boca, mustia. La intentamos intentando bajar. Usted se va amargando más día a día".

La reacción de García ha sido de no entender exactamente que había dicho y a qué se refería, pero Ayuso ha continuado con su respuesta: "Su inquina le lleva a decir todo el rato ese tipo de sandeces que van en contra de todo criterio médico. No creo que haya un solo ciudadano en la Comunidad que no quiera un nuevo hospital, que descongestione los demás hospitales, que amplíe la capacidad hospitalaria y permita a la Comunidad de Madrid seguir trabajando sin cerrarse que es lo que ustedes desearían, para arruinarnos".

En segundo lugar, se ha dirigido a Podemos para dedicarle las siguientes palabras con un tono irónico: "Qué trágico es para la izquierda de esta cámara que la Comunidad de Madrid pueda presentar ante el mundo un nuevo hospital frente a un aeropuerto. Vaya mala noticia para la sanidad pública, un nuevo hospital, a quién se lo ocurre".

Además, ha recalcado que ahora Madrid "va a tener capacidad para 22.000 camas, 1900 UCIs, un hospital de 8.000 metros cuadrados con tres grandes pabellones que pueden ayudar en las epidemias, al ser horizontal, al haber aprendido de IFEMA".

Por su parte, el partido líder de la oposición en la Asamblea, el PSOE, también ha recibido críticas de la presidenta popular: "El PSOE ha tardado once años en construir un hospital de Cazorla, que lo ha tenido que terminar el PP, o el de Toledo, que se está terminando después de trece años. Nunca van a poder reconocer que se podido crear un nuevo hospital en plena pandemia para la Comunidad de Madrid que será bueno para los ciudadanos. Siempre van a tener que buscar las campañas para desprestigiarlo, lo hicieron con IFEMA, con el personal sanitario que trajimos de China o con los hoteles medicalizados".

Por último, Vox también ha recibido una dura contestación de Ayuso, tras criticarle su manera de gestión de la pandemia: "Para no cerrar Madrid que es un fracaso, para no confinar a los ciudadanos en su casa, que es un gran fracaso, queremos seguir ahondando en políticas inteligentes y con medidas quirúrgicas. Ahora estamos en que se lleven los test a las farmacias de la Comunidad de Madrid y a otros puntos como las clínicas dentales, donde están trabajando sanitarios que operan y tratan a los pacientes y que lo pueden hacer de una manera segura".