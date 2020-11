Les pluges se centren en la Ribera al matí, amb diversos municipis en situació d'Emergència 1

Segons ha indicat el 112 en el seu compte de Twitter, en aquests moments hi ha algunes zones negades en la localitat de Favara, mentre que a Almussafes i Llaurí han hagut de tancar centres educatius per acumulació d'aigua.

Així mateix, s'han mobilitzat una màquina retromixta, un camió cisterna i cinc treballadors a Cullera per a retirar unes pedres que han caigut sobre el carrer València. A més, s'ha activat un dispositiu per a retirar fang i pedres. Mentre, a Sueca s'han suspès les classes en el CEIP Carrasquer.

En aquest últim municipi, la pluja ha negat diverses zones del Mareny de Barraquetes. Segons han explicat a Europa Press des de l'Ajuntament, l'aiguat d'anit ha deixat algunes zones en situació "complicada" després que es desbordara la séquia.

Hi ha molta aigua en algunes urbanitzacions de la platja, amb diversos pams d'aigua. En aquests moments ha deixat de ploure en la zona, però es tem que una altra arruixada puga empitjorar la situació.

En aquests moments, hi ha tres carreteres tallades: la CV-42 entre Benifaió i el polígon industrial Cotes; la CV-502 entre el quilòmetre 3 i 4,3 (terme de Sueca) i el pas inferior de Benifaió de la CV-520. La circulació està també afectada per inundacions en altres carreteres a Sueca i Cullera.

RIBERA ALTA I VALLDIGNA

La Ribera Alta també s'està veient afectada per les pluges. En la seua capital, Alzira, hi ha dos camins tancats (Arena i Pescadors) malgrat que l'Ajuntament diu que hi ha "normalitat" en el casc urbà. El paratge de la Murta s'ha tancat també.

A la Pobla Llarga ha entrat l'aigua en algunes cases en el carrer Vall i la plaça de la Sesguera, i els camins rurals estan tancats. Rafelguaraf ha tancat els camins rurals que creuen barrancs.

La zona de la Valldigna ha tingut també algunes incidències. En Tavernes les pluges han provocat la caiguda de cornises i s'han tallat carreteres i carrers per risc d'inundació durant la nit, encara que al matí s'ha restablit el trànsit i la situació s'ha normalitzat en el centre urbà.

També s'estan veient afectades algunes carreteres entre Dosaigües (Foia de Bunyol) i Cortes de Pallars (Vall d'Aiora-Cofrents). Així mateix, a Manises (l'Horta), s'han hagut de retirar alguns arbres caiguts pel vent, i han tancat els parcs pel vent.

MARINA ALTA I BAIX SEGURA

En la Marina Alta, l'Ajuntament de Xàbia ha indicat que l'acumulat s'acosta 200 litres, la qual cosa ha obligat a tallar el trànsit en diferents avingudes i fins i tot a desallotjar algunes persones de vivendes en les quals va entrar "moltíssima aigua". També han caigut arbres, tendals i murs durant la nit.

Mentre a Dénia, les quantitats d'aigua registrada en les últimes 48 hores en tres estacions del terme municipal són: 40,4 l/m2 a Jesús Pobre, 183,4 l/m2 a Santa Lucia i 123,4 l/m2 en la de Madrigueres, ha indicat l'Ajuntament.

El període de major intensitat de precipitacions ha sigut entre les 23.00 hores del dimecres i la 1.00 d'aquest dijous, quan s'han acumulat més de 100 l/m2. Així mateix, la situació ha obligat a tallar fins a set vials de la localitat durant la passada nit per inundacions i destrosses: el Camí de la Bota; Camí Fons; del Llavador; Marineta Cassiana; Voga; Camí Real i Camí de la Molla.

D'altra banda, a Oriola, la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament ha confirmat en xarxes socials que les fortes ratxes de vent han afectat part de la coberta de la piscina climatizada, la qual cosa ha ocasionat que hagen caigut planxes de la mateixa en la via pública.

Efectius de la Policia Local i del cos de Bombers han procedit a la seua retirada durant aquesta matinada, mentre que s'ha tancat la instal·lació fins a la seua reparació. A més, l'Ajuntament ha ordenat el tancament del Poliesportiu, El Palmerar i el gimnàs municipal aquest matí per prevenció.