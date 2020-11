El TSJCV condemna a Sanitat a pagar 60.000€ a un pacient per la pèrdua d'un testicle en l'Hospital Vega Baja

Així es desprèn de la sentència, facilitada pel Defensor del Pacient -el servici jurídic del qual ha portat el cas-, en la qual el tribunal estima parcialment el recurs de l'afectat contra el silenci administratiu de la Generalitat. Inicialment reclamava 120.000 euros per la lesió però el TSJCV ho ha deixat en 60.000 euros més interessos legals.

El 2 de març del 2015, un home, de 39 anys i veí d'Oriola, va ingressar en el servici d'Urgències de l'Hospital Vega Baja d'Oriola a les 13.15 hores per dolor testicular i nàusees des de les 11.

Va ser atès a les 13.29 hores en triatge i no es va ordenar una analítica fins a les 16.09. Tampoc es va prescriure una ecografia fins a les 19.20, prova que va informar de troballes suggestives de torsió testicular.

A pesar d'açò, el pacient no va ser derivat a Urologia fins a les 20.44 i va ser intervingut a les 21 hores. Donat el temps transcorregut des dels primers símptomes fins a la intervenció, no es va poder evitar la pèrdua del testicle.

Per aquests fets l'afectat va interposar una reclamació administrativa a través del lletrat Ignacio Martínez i posteriorment una demanda basada en el retard "injustificat" de les quasi huit hores que van transcórrer des que es va examinar el pacient en triatge amb escrot agut fins que va ser intervingut "ja inútilment".

El tribunal estima parcialment la demanda en veure acreditada la infracció de la lex artis doncs "l'existència del retard no imputable a l'actor resulta evidenciada d'elements que obren en el propi expedient administratiu, dels quals paga la pena destacar l'informat pel director del servici d'Urgències del centre hospitalari de referència en el qual s'assumeix tal retard davant 'l'increment de la demanda assistencial' i la circumstància que 'a les 15 hores es produeix un canvi de torn*i, en conseqüència, dels professionals responsables de l'assistència fent-se aquest càrrec dels pacients que fins a eixe moment desconeixien, la qual cosa inevitablement, condiciona un factor afegit en la demora assistencial', la qual cosa, s'afig, 'en cap cas justifica el retard en l'atenció al pacient'".

D'altra banda, el tribunal no veu causes justificatives referides a dilatar la eco-doppler d'escrot fins a les 19.20 hores ni, a resultes de les troballes suggestives de la torsió testicular esquerra, posposar la intervenció quirúrgica fins a les 21.00 hores d'eixa mateixa data.* La presidenta del Defensor del Pacient,*Carmen Flores,*ha advertit que "és inacceptable que un director d'urgències d'un hospital públic al·legue com a*excusa per a aquesta negligència el canvi de torn de professionals sanitaris, ja que amb independència que en aquest cas va haver-hi falta de cura i diligència manifesta dels qui van actuar, és la seua responsabilitat que aquest canvi de torn estiga ordenat i protocol·litzat de manera que no produïsca una fallada assistencial tan greu com el qual ha donat lloc a aquesta condemna".