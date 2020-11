AMP.- Andreu anuncia un cribado de pruebas PCR en la ayuda a domicilio y rastreadores puerta a puerta

Andreu ha comparecido hoy en el Parlamento de La Rioja para dar cuenta de su gestión frente a la Pandemia, y bajo el Estado de Alarma. Ha comenzado recordando a las personas fallecidas y trasladando el pésame a familiares y amigos.

La presidenta ha continuado creyendo que las medidas que se han tomado, dentro del Estado de Alarma, son "las imprescindibles y proporcionadas y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental". "Están salvando vidas y son efectivas si todos las respetamos", ha añadido.

Ahora, ha dicho, los mayores son el foco principal de preocupación, "porque la mayoría de las personas fallecidas superan los setenta años". "Son nuestros abuelos y tíos y, por eso, es importante detectar la enfermedad; de ahí la importancia de realizar cribados", ha añadido.

Por eso, ha anunciado que tras el tercer cribado a los profesionales de las residencias de personas mayores y discapacitados el Gobierno de La Rioja "no se va a quedar ahí", ya que "se van a realizar de una manera periódica".

También, con el objetivo de llegar a las personas mayores que no están en las residencias se hará un cribado entre el personal del servicio de ayuda a domicilio, con el objetivo de identificar los vectores de contagio y cortar cadenas de transmisión

Junto a esto, el Gobierno de La Rioja está trabajando para, llegado el caso de una sustitución, sea inmediata con dos listados; uno de profesionales formados y otro de personas a las que se les "apoyará" con cursos.

Y dentro de esa atención a personas mayores, ha avanzado que trabajadores sociales se acercarán a las casas para hacer pedagogía a las personas mayores, con el objetivo de que conozcan las medidas y qué implica respetarlas; y conocer como están viviendo día a día la pandemia.

Por otro lado, ha anunciado rastreadores puerta a puerta. "Este Gobierno va a llamar a cada puerta para comprobar que se cumplen las cuarentenas correctamente y las necesidades están adecuadamente cubiertas tanto en casos positivos como en contactos estrechos.

SECTOR HOSTELERÍA

En su intervención, ha lanzado su reconocimiento a los profesionales de la Salud y ha tenido muy presente que son "la pieza fundamental en la lucha" contra la COVID-19. También se ha referido a docentes y rastreadores "y un largo etcétera".

Ha tenido palabras para el sector de la Hostelería y ha asegurado que el Gobierno no le abandona, porque lleva articulando medidas desde marzo, y agrace su labor "en un ejercicio de responsabilidad colectiva".

"Somos conscientes de que la sociedad riojana empieza a estar cansada de no poder hacer lo que hacía, o de abrazar a los suyos, pero no es el momento de bajar la gauradia, vienen meses muy duros y queda mucho tiempo que aguantar por delante", ha indicado.

ACTOS VANDÁLICOS: NO SE BORRAN LAS CINTAS

Con respecto a los sucesos ocurridos el pasado sábado, ha querido darles dos mensajes tanto a los autores como a quienes "los jalean". "Vamos a seguir adoptando las medidas que sean necesarias para salvar vidas y frenar la pandemia", ha dicho en primera lugar. Además, se hará que paguen quienes "responden al sacrificio de todos con actos violento".

Ha contado que el Ejecutivo se ha puesto en contacto con la empresa que gestiona las cámaras de seguridad del Palacete "por si hubieran recogido alguna comisión de un delito".

En este sentido, le ha espetado al popular Alberto Bretón, delegado del Gobierno cuando la manifestación del 14N y los disturbios que fueron a juicio: "Eso es lo que hay que hacer, y no esperar a que la empresa borre las cintas".

"Frente al odio, al destrozo de bienes públicos, actuaremos con firmeza, porque cuando queman un contenedor están atacando a todos los riojanos que se siguen sacrificando", ha resaltado.

TENDENCIA CLARAMENTE ASCENDENTE

La presidenta se ha referido a una tendencia "claramente ascendente" que hace que, a 4 de noviembre, la incidencia sea de 764 por 100.000 habitantes, detrás de Navarra, Aragón y Castilla León, además de Ceuta y Melilla.

Aunque "la capacidad asistencial está demostrando gran estabilidad" ha destacado que la UCI está al ochenta por ciento.

"Se ha comprobado que limitar la movilidad multiplica la contención", ha destacado y, por eso, se han tomado medidas en este sentido. "Sólo con medidas drásticas se podrá frenar la curva de contagio", ha destacado.

Andreu se ha referido a la fatiga que existe en la sociedad en un Estado de Alarma "que tiene un horizonte más amplio". Ha pedido "responsabilidad para unir esfuerzos" a sus señorías diputados y ha bogado por un "acuerdo mayoritario que de horizonte de estabilidad".

LA OPOSICIÓN EXIGE COMPARECENCIAS QUINCENALES

La portavoz del Grupo Mixto, Henar Moreno, ha sido la primera en contestar el discurso de Andreu para apoyar el Estado de Alarma y recriminar que "haya presidentes como Ayuso que no toman medidas necesarias" porque "proteger a los riojanos también implica que se tomen medidas en otras comunidades".

Ha pedido que, en el reparto de fondos a la sanidad pública por parte del Estado, no se entregue dinero a las comunidades que no se lo hayan gastado "en aquello para lo que se dotaron". Por otro lado, tras el cierre de los bares ha llamado la atención sobre la falta de aseos públicos y ha pedido que se habiliten los de las administraciones públicas.

El portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, ha creído que Andreu había venido hoy a "esconderse" en el Parlamento porque "no le interesa avanzar en la lucha contra la pandemia, le interesa poder decir que ha comparecido en el pleno".

Ha criticado, además, que se está "dedicando a sus crisis de gobierno, a sus luchas intestinas, y a atornillar a los apesebrados de Podemos". "Sus problemas son sus socias y sus exigencias", le ha dicho.

Desde el Partido Popular, su portavoz, Jesús Ángel Garrido ha condenado los disturbios y ha confiado en que "no se repita nada similar".

Después, le ha recriminado a Andreu no haber aportado nada nuevo y le ha pedido que "no use el parlamento para hacer un aló presidente" (en relación al programa de Hugo Chávez).

Le ha exigido que comparezca quincenalmente y que pida el apoyo del Parlamento antes de tomar decisiones. Ha insistido en "por qué se ha fallado tanto y por qué muere más gente que en otras comunidades". Saberlo, ha dicho, "es un clamor" y ha exigido una auditoría externa.

El portavoz del PSOE, Raúl Díaz, ha rechazado que el PP pueda dar "lecciones de parlamentarismo" y ha alabado que Andreu no ha dejado de rendir cuentas.

Ha destacado que el virus "es el verdadero culpable" de los fallecimientos y ha amparado las medidas tomadas para contenerlo.

"Hoy nos tenemos que volver a felicitar de que en este parlamento no esté la extrema derecha que rompe y ensucia las calles", ha señalado también.

En su respuesta, Andreu ha insistido en que este gobierno "no deja a nadie atrás" y "ha actuado con celeridad para reconstruir la situación de dejadez y abandono que sufría la sanidad pública".

Ha avanzado que mañana se publica una línea de ayudas para las personas que se encuentran bajo un ERTE con retribuciones por debajo del salario mínimo y que se podrán solicitar desde el lunes.

Esta línea, con una dotación presupuestaria de un millón de euros, contempla ayudas directas de 100 euros mensuales correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre. Además, la presidenta ha avanzado que se está trabajando para extender estas ayudas a los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero.