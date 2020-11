El Ayuntamiento rechaza dos mociones para defender el orden constitucional en España por "inoportunas" y "crispar"

En defensa de su moción, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Tricio, ha recordado que "la Constitución del 78 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, que establece en el título preliminar que España es un estado social y de derecho, libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con la monarquía parlamentaria y la indivisibilidad del país".

En este marco, ha apuntado "el pasado 25 de septiembre, se desarrolló la entrega de despachos de nuevos jueces, con la ausencia del Rey por la negativa del Gobierno y, en días siguientes, hubo acusaciones de ministros del gobierno achacando al Rey ir contra el Gobierno", acusaciones, ha afirmado, "totalmente infundadas".

"Las instituciones están por encima de las personas que las ocupan en cada momento, más en momentos de crisis como esta pandemia. Es esencial recordar la importancia de las instituciones en democracia, que siempre han respondido ante desafíos que se han planteado al Estado", ha dicho Tricio, quien se ha mostrado "sorprendido" por el rechazo del PSOE a su propuesta.

Así, en su moción se insta al Gobierno de España "a defender los valores de la Constitución del 78, garantizar el debido respeto a todas las instituciones especialmente a la Corona y proteger la Constitución del 78 de cualquier intento desestabilizador sobre todo por quienes han jurado guardarla".

La moción del PP ha sido defendida por su portavoz adjunta, Celia Sanz, quien ha afirmado que "los pilares de un estado democrático son nuestras instituciones" y ha apuntado que "la Constitución española fue respaldada por más de 84% de los españoles, un hito histórico que dio paso de forma ejemplar de dictadura a democracia, y en ella figuran las instituciones y el modelo del estado".

En este marco, "no debemos pasar por alto que hay en últimos años grupos políticos que estan intentando hacer desaparecer el Estado surgido de forma ejemplar de la Transición española, poniendo en duda la legitimidad de nuestra Carta Magna e intentando estigmatizar a instituciones que ejemplifican nuestro Estado de Derecho".

Para Sanz, "estos ataques no pueden permitirse, porque es lo que nos define como Estado de Derecho", por lo que, en la moción 'popular', se insta "al Gobierno de españa a reivindicar la Constitución del 78 como pilar fundamental de la extraordinaria transfomación del país, respetar la separación de poderes, defender la unidad de la nación y defender la labor de todas las instituciones, con el Rey a la cabeza".

En el turno en contra de la moción, el portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, ha dicho que la propuesta tiene "un toque de inoportunidad, trasladando la crispación en el Congreso al pleno de Logroño", cuando el domingo "dimos una imagen de unidad" tras los disturbios tras los disturbios del pasado fin de semana. Por ello, ha instado a PP y Cs a "hablar de lo que a los logroñeses les preocupa día a día, que es bastante".

Por parte Unidas Podemos, la edil Amaya Castro, que ha defendido que "como afortunadamente, estamos en democracia, no es delito ser republicano y decirlo", ha acusado a Cs y PP de "traer falsedades y medias con el objetivo de crispar la situación, crear conflicto y disputa ideológica en un logroño con cierre perimetral y con UCI en situación muy grave; o tapar situación judicial en el PP o sus problemas para ocupar un espacio político".

El portavoz del Gobierno municipal, el socialista Kilian Cruz-Dunne, ha señalado que "aún siendo respetable promover el debate", pero ha recordado "el marco en el que nos encontramos, con la pandemia, saturación hospitalaria que va a peor, y hay que priorizar las medidas y actuaciones sanitarias y socioeconomica". "Incentivar un debate político que no sea sobre esto, no ayuda, y, mientras, la radicalización del desánimo puede crear un clima terrible", ha aseverado.

En el turno de portavoces, el 'popular' Conrado Escobar ha defendido que se trata de una "moción oportuna y hasta conveniente en este momento", porque "precisamente por incertidumbre actual, conviene rescatar los principios que nos han hecho mejores como país, región y ciudad".

"Vivimos en estado de pandemia, cierto, pero no impide que no se defienda a la corona, no impide que se rompan las reglas del juego en materia educativa en toda españa. La prioridad que nos debería unir a todos es la Constitución y la Monarquía, porque son una historia de éxito colectivo. Hay subrayar precisamente lo que nos une, como vimos este fin de semana", ha concluido Escobar, quien ha lamentado "no encontrar apoyo, sobre todo del PSOE".

En palabras del portavoz socialista, Iván Reinares, "vuelven a traer el asunto constitucional a debate, porque siguen creyendo que si no gobierna el PP, España se rompe, pero los españoles han dicho que los Gobiernos de España, de La Rioja y de Logroño estén en manos de gobiernos progresistas, que precisamente han cumplido con todos los puntos de sus dos mociones".

Por ello, ha afirmado que "votamos en contra porque, si no, votaríamos una mentira" y ha subrayado que "cuando hablamos de defender las instituciones y la unidad, tenemos que dar todos ejemplo y en todo momento".

Para cerrar el debate de las dos mociones, ha intervenido el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, para quien "estas mociones han quedado fuera de juego, son mociones que entienden que el Gobierno no está defendiendo los valores constitucionales", ante lo que ha mostrado su extrañeza.

Ha recordado que la historia de España refleja "40 años de éxito, con un Partido Comunista que aportó mucho, y un PSOE, un entonces AP, UCD, todos se pusieron a trabajar por un marco de concordia", ante lo que ha lamentado que "intentar apropiarse de determinados símbolos, o pretender que uno es más constitucionalista que otro, no es el camino, no aporta nada".

Ha añadido que, cuando escuchó al presidente del PP el 'hasta aquí hemos llegado' a Vox, en el debate de la moción de censura, "fue muy esperanzador, ayuda a centrar las cosas y seguir avanzando, más que con este tipo de mociones diciendo que el PSOE no respeta el orden constitucional" y ha finalizado afirmando que las mociones son "inoportunas" y que la prioridad es "unirnos para combatir el virus, es necesria la unidad en una situación tan delicada como la que estamos".