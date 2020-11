Esparza no ve "posible un futuro para Navarra con Bildu" y Chivite dice que Na+ saca propuestas con ellos

Esparza ha preguntado este jueves, en el pleno del Parlamento, a María Chivite por el cumplimiento de las resoluciones aprobadas en el Debate sobre el Estado de la Comunidad celebrado la semana pasada, a lo que la presidenta ha indicado que "el Gobierno tiene un profundo respeto por el Parlamento y los mandatos normativos tienen un valor, tenga claro lo que aquí se aprueba no cae en saco roto".

Según ha comentado, "se aprobaron en esta Cámara asuntos relevantes, algunos de los cuales el Gobierno ya está trabajando". Y ha afirmado que asuntos como el TAV o el Canal de Navarra están recogidos en los Presupuestos, "que apuestan por estas infraestructuras". "Y la segunda fase del Canal estaría hecha si usted como consejero -Esparza- y el ministro del ramo no la hubieran paralizado", ha dicho.

Chivite ha añadido que "ví claro en el Debate cómo coincidió usted con Bildu en una propuesta de resolución sobre la tasa de positividad, apoyaron su propuesta". "Eso es la política, proponer, buscar apoyo y sacar las cosas adelante", ha expuesto, para pedir a Esparza que "abandone la contradicción".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha señalado que "analizando el Debate sobre el Estado de la Comunidad y estando en la antesala de la aprobación de los Presupuestos, en un año tremendamente complejo, se puede concluir que hay unanimidad en asuntos como reforzar los servicios públicos en la Comunidad, la salud, la educación, las residencias de ancianos...", pero "también se evidencian diferencias enormes en modelo de desarrollo económico y social para Navarra".

Según ha añadido Esparza, "el modelo de desarrollo económico va a ser una de las grandes prioridades; y en este escenario hay socios suyos que votaron no a propuestas importantes para el futuro de esta tierra". "EH Bildu, Podemos o I-E votan en contra del TAV, del Canal de Navarra, de desarrollar íntegramente el Plan Reactivar Navarra, de reconocer al Consejo de Diálogo Social...".

El portavoz de Navarra Suma ha manifestado que, en este contexto, "vamos a ver qué hace el Gobierno con el Presupuesto porque está claro que de la mano de Bildu no hay desarrollo, no hay oportunidades ni futuro". "Bildu es coherente con su voto, toda la vida ha estado en contra de todo y siguen", ha expuesto, para añadir que "eso no sería noticia si no fueran sus socios prioritarios para los Presupuestos". "Bildu ha ayudado a cerrar empresas y a retrasar proyectos como el Canal de Navarra, ¿cuándo ha contribuido al diálogo social? Jamás, ahora tampoco", ha dicho.

"No es posible un futuro para Navarra de la mano de Bildu", ha aseverado Esparza, quien ha pedido a la presidenta que "reflexione al respecto". "Piense en lo mejor para el conjunto de los ciudadanos", ha concluido.