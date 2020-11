El PP apoyaría un nuevo confinamiento en casa en "áreas" donde la Covid estuviera descontrolada

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, estaría dispuesto a respaldar un nuevo confinamiento domiciliario si una comunidad autónoma o el Gobierno consideran que el virus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, está "absolutamente descontrolado en un área y hay que confinarla".

El líder de la oposición apoyaría esta medida excepcional, como ya hiciese en la primera ola, pero sólo si la marcan criterios médicos y científicos, según señaló este miércoles por la noche en una entrevista con 13 TV.

🔴 "Queremos que haya un criterio científico de verdad, no los expertos imaginarios de Sánchez. Las medidas deben ser eficaces, correctas y con una base científica".



El apoyo del PP se daría "si una comunidad autónoma en base a sus estadísticas o si el Gobierno nos fiáramos de su criterio y considera que el virus está absolutamente descontrolado en un área y hay que confinarla, nosotros, como hicimos ya en la primera oleada durante dos meses, apoyaríamos", señaló Casado.

Y defendió que "las medidas tienen que ser eficaces, correctas y con una base médico científica", poniendo como ejemplo las limitaciones en las zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid, un instrumento a su juicio más efectivo que el cierre de la capital porque limitaba más la movilidad en algunas áreas.

El PP apoyaría mayores restricciones, afirmó Casado, pero no quiere que "eso sea simplemente la comodidad de gobernar por decreto y no hacer medidas que sean eficaces en base al criterio de los que saben" y sigue abogando por un plan B jurídico que saque a España de la excepcionalidad del estado de alarma.

Casado señaló ayer la gravedad de la situación, aludiendo al "colapso de ucis" en algunas autonomías, al tiempo que defendió la necesidad de una "estrategia conjunta" para derrotar al virus y proteger también el empleo ante "una ruina económica sin precedentes".

El Gobierno pide esperar hasta mitad de noviembre

Por su parte, el Ministerio de Sanidad mantiene que aún no es el momento de recurrir al confinamiento domiciliario porque las distintas regiones tienen margen para seguir ejecutando sus acciones para frenar la propagación del virus, y junto a las autonomías, decidió este miércoles darse un plazo de dos a tres semanasantes de adoptar nuevas restricciones.

"Si se toma una medida el domingo, no va a dar resultados el martes (...) hay que ser riguroso y darnos el tiempo suficiente", ejemplificó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que calificó como "muy potentes" y "muy duras" las restricciones que están vigentes ahora mismo en España. "Hay margen para la toma de medidas adicionales", aseguró en la rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El jueves, la vicepresidenta económica Nadia Calviño, en la misma línea, ha asegurado tras ser preguntada por un nuevo confinamiento domiciliario que "vamos a seguir adelante controlando los rebrotes pero sin poner en riesgo la recuperación económica".

Asturias, Ceuta y Melilla han reclamado ya el confinamiento domiciliario mientras que Castilla y León o Euskadi quieren tener la potestad de usar este instrumento en el caso de que sea necesario.

Ayuso rechazar cerrar Madrid: "un gran fracaso"

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este jueves en que el confinamiento total sería "un gran fracaso" y continúa apostando por medidas "quirúrgicas o sensatas". Así lo ha indicado la dirigente madrileña en respuesta a una pregunta parlamentaria de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, en el Pleno de la Asamblea sobre el cierre perimetral de la región durante los puentes de noviembre.

Sobre este extremo, Ayuso ha incidido en que es partidaria de "limitar lo imprescindible". "No queremos ni cerrar la actividad, ni confinar a la gente. Tenemos que luchar contra el virus. No se trata de abrir-cerrar, abrir-cerrar sino de tener medidas intermedias. No podemos despedir camareros, dependientes... Los comerciantes y autónomos pagan locales, pagan empresas", ha remarcado.