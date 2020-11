El temporal deixa un acumulat de 200 l/m2 en les últimes 24 hores a Xàbia

Segons han informat fonts municipals, la Policia Local va haver de tallar al trànsit durant la nit del dimecres l'avinguda Llibertat, Fontana i Arenal per l'acumulació d'aigua, així com carrers com Avuitarda o Francesco Araja, on s'ha arribat a desallotjar per part dels efectius, durant la matinada, algunes persones de vivendes per la quantitat d'aigua que havia entrat en les llars.

Altres incidències registrades han sigut arbres caiguts, tendals i murs que han cedit a la tempestat. La majoria de precipitacions s'han donat durant les últimes 12 hores.

Malgrat que ha sigut una nit "molt complicada", a aquesta hora, segons ha informat la Policia Local, la majoria de vies públiques estan transitables, encara que estan sent necessaris alguns treballs de neteja per a recuperar la normalitat.

Per a aquesta jornada segueix actiu el nivell taronja a la Comunitat Valenciana per pluges. La precipitació acumulada en les últimes 12 hores és de 192 l/m2 a El Palmar; 141.8 a Riola; 71 a Algemesí; 62.3 a València; i 59.4 a Picassent. Així mateix, més de 200 l/m2 s'han acumulat en estacions de la xarxa Avamet com El Perelló, Almussafes i Les Palmeres.

PREDICCIÓ

La predicció per a aquest dijous és cel nuvolós o cobert amb precipitacions, que a Castelló, València i el nord d'Alacant poden ser localment fortes, persistents i acompanyades de tempestats ocasionals, mentre que en el sud d'Alacant seran menys probables i copioses.

El vent del nord-est anirà de fluix a moderat i les temperatures aniran en ascens en el nord de Castelló i amb pocs canvis en la resta. Així, la província d'Alacant espera una mínima de 15º i una màxima de 22; la de Castelló, de 13 i 18 respectivament; i la província de València, de 14 i 18º.